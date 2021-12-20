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У экс-менеджера скандального алтайского агрохолдинга требуют ещё 1,4 млрд рублей

, ИА "Амител"
Арбитражный суд продлил срок реализации имущества Ирины Виноградовой
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

У бывшего топ-менеджера "Изумрудной страны" Ирины Виноградовой требуют возврата ещё более 1,39 млрд рублей. Арбитражный суд продлил срок реализации её имущества. 

Как следует из сведений, опубликованных в карточке дела, иск поступил в арбитраж в августе текущего года. ООО "Печенюшки", ранее входившее в состав холдинга "Изумрудная страна", подало претензию уже после закрытия реестра требований к должнику. Но суд включил компанию в список кредиторов.  

Осуждённая на два года колонии-поселения с отсрочкой приговора за мошенничество с кредитами Россельхозбанка экс-менеджер агрохолдинга "Изумрудная страна" Ирина Виноградова была признана банкротом в марте 2017 года. Тогда же её имущество было выставлено на торги. 

Как следует из отчёта финансового управляющего, после оценки стоимость принадлежащих Виноградовой активов составила чуть более 51,1 млн рублей. Продать имущество удалось на 33,9 млн рублей.  

До получения претензий от ООО "Печенюшки" долг Виноградовой перед кредиторами составлял чуть более 1,03 млрд рублей. Требования удовлетворены лишь на сумму 21,02 млн, что составляет 2,04% от общей суммы долгов. 

Арбитражный суд Алтайского края продлил срок реализации имущества Ирины Виноградовой до марта 2022 года. Впрочем, бывшему топ-менеджеру "Изумрудной страны" удалось сохранить некоторые активы. Согласно данным арбитража, из конкурсной массы был исключён принадлежащий ей коттедж в Барнауле, в Лесогорском проезде, площадью 248 кв. метров. 

В списке имущества Виноградовой, наряду с коттеджем, фигурировала квартира площадью 175,8 кв. метров, которая была реализована на торгах. После этого коттедж оказался единственным жильём ответчика и её несовершеннолетних детей, он был выведен из конкурсной массы.  

Основной кредитор – Россельхозбанк – протестовал против этого решения, полагая, что рыночная стоимость земельного участка с жилым домом значительно выше стоимости реализованной квартиры, а Виноградова намеренно обратилась в суд с заявлением об исключении коттеджа из числа реализуемого имущества после продажи квартиры. 

Представитель банка также заявлял, что бывший топ-менеджер "Изумрудной страны" имела право проживать у своей дочери в жилом доме площадью 631 кв. метр, расположенном в городе Геленджике Краснодарского края. Однако суд и кассационная инстанция встали на сторону ответчика. 

Виноградова также получила право на ежемесячное содержание на личные нужды и содержание детей на время процедуры банкротства. Деньги выплачиваются из конкурсной массы. Размер выплат составляет 47,7 тыс. рублей ежемесячно. Их она получает с конца 2017 года. Россельхозбанк оспаривает и это решение. Очередное заседание арбитража по этому поводу состоится в понедельник, 20 декабря. 

Основания для иска ООО "Печенюшки" к Виноградовой в документах суда не раскрываются, но, вероятно, речь идёт о поручительстве ответчика по кредитам, взятым предприятием в Россельхозбанке.  

Кредитная история агрохолдинга "Изумрудная страна" и его руководителей была испорчена в 2012 году. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По данным следствия, с 2010 года по 2012 год руководивший в то время алтайским филиалом Россельхозбанка Евгений Роговский в сговоре со своим замом Константином Гладышевым выдавали кредиты на различные суммы предприятиям "Изумрудной страны". Все они были подконтрольны основателю и совладельцу "Изумрудной страны" Ольге Антипиной.  

Следователи утверждали, что заявки на крупные займы рассматривались формально, при этом кредитуемых юрлиц к одной группе связанных заёмщиков не относили. Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний не проводился, филиал банка также не контролировал, на что в реальности тратились кредиты. 

Ольга Антипина представляла в банк подложные документы. Возвращать кредиты, как считало следствие, Антипина не собиралась. А за их предоставление Роговский и Гладышев получали различные материальные поощрения. В схеме также были задействованы юрист Михаил Колесников, Ирина Виноградова (сестра Ольги Антипиной) и руководитель одного из предприятий холдинга Елена Павловская. Общая сумма, выданная Россельхозбанком по кредитным договорам, превысила 19 млрд рублей. Ущерб оценили в 5 млрд рублей. По версии следствия, Антипина и Виноградова потратили 2 млрд рублей в "личных целях". 

Роговский, Гладышев и Колесников в 2015 году получили восемь, пять и четыре года колонии соответственно. Ольга Антипина – шесть лет с отсрочкой приговора до 2031 года, пока младшему из её детей не исполнится 18 лет. Ирина Вингорадова – два года колонии-поселения, также с отсрочкой на 12 лет. Павловская получила условный срок.

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Комментарии

20.12.2021 14:37
- гость -

Антипины сейчас тоже в Геленджике живую в преогромном коттежде с прислугой

20.12.2021 16:21
- гость -

Женщины с отсрочкой приговора - очень смешно. Так и будут рожать, пока не помрут. )))

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