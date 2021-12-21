Чего хочет бизнес. Где в Барнауле получить широкий спектр услуг в одном месте

Важны клиенты и сотрудники
Директор компании "ПРОКС" Алексей Пятковский уверен в том, что инвестиции в совместный досуг и сплочение команды положительно влияют и способствуют развитию компании.
"Команда – это главный флагман, двигатель, достигатель целей. Мы не только работаем, но и отдыхаем вместе. Это главный показатель того, что мы, руководство и сотрудники, понимаем друг друга, а наши цели понятны и достижимы", – добавил руководитель компании.
Компания заботится о том, чтобы и сотрудники, и клиенты чувствовали себя как дома в офисе ПРОКС.
Почему выбирают ПРОКС
- 1С продажа, внедрение, сопровождение;
- продажа, обслуживание, онлайн-касс и другой ККТ;
- маркировка и электронный документооборот;
- электронная подпись и отчётность через интернет;
- бухгалтерское обслуживание и заполнение деклараций;
- специалисты техподдержки ПРОКС на связи с 08:00 до 22:00, семь дней в неделю, 365 дней в году, и даже в праздники.
Девиз компании ПРОКС – "Сервис и технологии для человека".
Компания ПРОКС
Тел: 7 (3852) 505‒444
Адрес:
Барнаул, ул. Пролетарская, 90;
Барнаул, ул. Взлётная, 65.
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Комментарии
В одном месте.... Звучит неоднозначно...