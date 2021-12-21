"Путин может одобрить новые выплаты россиянам в декабре 2021 года"

23 декабря президент России Владимир Путин проведёт пресс-конференцию, посвящённую итогам года.

Часть экспертов предполагают, что, как и годом ранее, глава государства может объявить о выплатах населению. Новые единовременные меры поддержки могут составить от 5 до 15 тысяч рублей, пишет портал bfm.ru.

Есть вероятность, что в рамках пресс-конференции Владимиру Путину зададут вопросы об экономической ситуации в стране – рекордной инфляции и росте цен, а также о размере пенсий. После этого президент может заявить о единовременных выплатах россиянам к Новому году.

Пенсионерам и школьникам государство уже помогло выплатами по 10 тысяч рублей в текущем году. Но, как подчеркнул президент, эти меры поддержки не являются исчерпывающими. По словам Путина, "исходя из финансовых возможностей" будут прорабатываться "и другие решения на этот счёт".

"Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики – наиболее пострадавших её отраслей, в первую очередь, – и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста – пенсионеры, это семьи с детьми", – сказал Владимир Путин на форуме "Россия зовёт" в конце ноября.

Напомним, в Госдуме ранее предложили ввести в стране тринадцатую пенсию, а также принять закон о выплатах семьям с детьми по 10 тысяч рублей.