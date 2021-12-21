"Путин может одобрить новые выплаты россиянам в декабре 2021 года"

23 декабря президент России Владимир Путин проведёт пресс-конференцию, посвящённую итогам года.
Часть экспертов предполагают, что, как и годом ранее, глава государства может объявить о выплатах населению. Новые единовременные меры поддержки могут составить от 5 до 15 тысяч рублей, пишет портал bfm.ru.
Есть вероятность, что в рамках пресс-конференции Владимиру Путину зададут вопросы об экономической ситуации в стране – рекордной инфляции и росте цен, а также о размере пенсий. После этого президент может заявить о единовременных выплатах россиянам к Новому году.
Пенсионерам и школьникам государство уже помогло выплатами по 10 тысяч рублей в текущем году. Но, как подчеркнул президент, эти меры поддержки не являются исчерпывающими. По словам Путина, "исходя из финансовых возможностей" будут прорабатываться "и другие решения на этот счёт".
"Мы понимаем, что всё, что связано с сегодняшними трудностями, отражается на людях. Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики – наиболее пострадавших её отраслей, в первую очередь, – и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста – пенсионеры, это семьи с детьми", – сказал Владимир Путин на форуме "Россия зовёт" в конце ноября.
Напомним, в Госдуме ранее предложили ввести в стране тринадцатую пенсию, а также принять закон о выплатах семьям с детьми по 10 тысяч рублей.
Комментарии
Проверяйте текст, на алтапресс вечно текстовые неряхи пишут статьи, не берите дурной пример с коллег.
Добрый царь, очень, очень добрый.
в Госдуме ранее предложили ввести в стране тринадцатую пенсию
Желательно, в размере госдумской.
Пошол он лесом, этот дедушка с 10 тысячами в кармане раз в год.
нам нужна дополнительная 13 пенсия (пусть минимальная по краю), чтобы закрыть долги по коммуналке
Это люди пожилого возраста – пенсионеры, это семьи с детьми
Очень хорошая новость, только бы эти выплаты не были связаны с предвидением войны
Никогда раньше в жизни таких выплат не было
21.12.2021 13:21
- гость -
Шел бы ты сам, в школу.
лучше зп подняли на реальный уровень прожиточного минимума, а так конечно щедрые подарки к новому году раздет!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть вероятность, что в рамках пресс-конференции Владимиру Путину зададут вопросы об экономической ситуации в стране – рекордной инфляции и росте цен, а также о размере пенсий. После этого президент может заявить о единовременных выплатах россиянам к Новому году.
Спланированное шоу?))))))) а если не зададут, сам скажет?)))))))))
Хватит врать ,пора пить. До нового года неделя. Все думцы уже собрались на зимние квартиры в страны НАТО. Читайте Салтыкова- Щедрина .
Никогда раньше в жизни таких выплат не было
раньше и на пенсию 132,5 руб. можно было жить.
"Путин может одобрить новые выплаты россиянам в декабре 2021 года"
А может и не одобрить. Дал слово, забрал слово... Примеры есть.
бдет единовременное посбие к новому году в 15000 рублей и кому