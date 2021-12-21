Пробки достигли 8 баллов в Барнауле вечером 21 декабря

Восьмибалльные пробки сковали Барнаул во вторник вечером, 21 декабря, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Наибольшие заторы сосредоточены в центральной части краевой столицы. В частности, стоят проспекты Строителей, Ленина и Красноармейский. Также частично перегружен переулок Ядринцева и улицы Челюскинцев, Молодёжная, Гоголя и Партизанская.

Кроме того, затруднения наблюдаются на шоссе Ленточный бор, Павловском тракте и улицах Попова, Малахова и Балтийская.

По прогнозу "Яндекса", пробки на дорогах города закончатся только около 20:00.