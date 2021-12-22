Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей

Министерство культуры Алтайского края проводит ежегодный губернаторский конкурс профессионального мастерства среди работников культуры. 20 победителей получат по 50 тыс. рублей, сообщает ведомство.

Чиновники наградят лучших работников библиотек, музеев, клубов, театров и школ. Первый этап конкурса проводится муниципальными образованиями и краевыми учреждениями. На втором этапе нужно заполнить заявки на сайте Минкульта до 1 февраля 2022 года. Для участия во втором этапе от муниципального образования направляется не более одного победителя в каждой номинации, от краевого учреждения – не более трёх.

Конкурс учреждён в 2011 году. На его проведение из бюджета Алтайского края ежегодно выделяется 1 млн рублей. За период проведения конкурса в нём приняли участие 1360 человек, 380 – стали победителями и лауреатами.

Ранее Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина официально назвали лучшим региональным театром в России. Обладатели премии "Звезда театрала", считающейся одной из самых престижных в стране, стали известны 6 декабря на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Вахтанговском театре.