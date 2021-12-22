Военные дважды перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 23 декабря

Участок Чуйского тракта дважды перекроют в Алтайском крае в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ограничения будут действовать:

с 08:10 до 09:55 на автодороге Старая Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково;

с 19:00 до 21:30 на автодороге Озерки – Р-256 "Чуйский тракт" – Новокраюшкино.

Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке. По возможности лучше заранее спланировать свой маршрут.

Напомним, в последнее время военные стали чаще перекрывать дороги в Алтайском крае. Аналогичные ограничения временно вводились на региональных дорогах 20, 21 и 22 декабря.