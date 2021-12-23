Старое здание поликлиники городской больницы № 3 в Барнауле полностью снесли, а на его месте начали возводить новое. Работы на объекте стартовали в июле, ввод в эксплуатацию назначен на декабрь 2023 года. Новая поликлиника будет одноэтажной, площадь – более 1300 кв. м, сообщает "Алтапресс" со ссылкой на краевой Минздрав.

Помимо старого отделения, строители также демонтировали учебные здания общежития, мастерские и гаражи. Уже появился новый фундамент и реконструирована тепловая камера. Рабочие также выставили каркас лифтовой шахты.

Как рассказал замминистра здравоохранения края Константин Гордеев, приёмно-диагностическое отделение возведут рядом с имеющимся четырёхэтажным зданием. Чиновник объяснил это развитием микрорайона и увеличением прикреплённого населения. Также возле отделения построят большую парковку.

Первый блок больницы № 3 станет рентгенологическим – с цифровым рентген-аппаратом, флюорографом и маммографом. Сейчас ближайший рентген доступен в двух остановках на второй площадке больницы. Второй блок будет предназначен для лечения инфекционных болезней, третий – лечебные и диагностические кабинеты узких специалистов, а также функциональной диагностики.

В ноябре в барнаульской поликлинике № 3 завершили ремонт помещений для установки нового оборудования: цифрового флюорографа и цифрового рентгеновского аппарата.