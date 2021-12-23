Депутат Алтайского Заксобрания Александр Траутвейн посетил детский сад № 3 "Чебурашка" в Косихинском районе, который был закрыт на неопределённый срок по требованию Роспотребнадзора из-за проблем с отоплением. Траутвейн предложил свою помощь в разрешении тепловой проблемы, сообщает сайт АКЗС.

Депутат отметил, что в построенном ещё в 70-е годы здании устарели все коммуникации – на батареях стоят заглушки и дополнительные отводы. Скорее всего, везде требуется капитальная замена. Траутвейн сообщил, что пригласил профессионального теплотехника из Барнаула. До конца недели его бригада проведёт ревизию отопительной системы детсада.

"Может быть, достаточно будет поставить мощный насос, возможно, что-то придётся переваривать. В общем, я попытаюсь своими силами проблему устранить. Всё, что я в этой ситуации смогу сделать, – сделаю", – пообещал депутат.

Траутвейн также добавил, что вместе с депутатом Вадимом Смагиным будет добиваться включения детского сада в краевую инвестиционную программу, так как в райцентре нужен большой и современный сад.

Напомним, ранее следователи начали проверку после сообщений о холоде в группах детсада № 3 в Косихинском районе. Родители воспитанников рассказали о том, что дети вынуждены были посещать учреждение, несмотря на то, что температура в помещениях поддерживалась только обогревателями. При этом руководству детского сада и чиновникам местной администрации достоверно известно о нарушении теплового режима, однако никаких действенных мер до сих пор не предпринято.