На тысячу и выше. Как может вырасти плата за ЖКХ в городах Алтайского края в 2022 году

Во второй половине 2022 года в Алтайском крае могут увеличиться тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщается в соответствующем указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Максимально возможный рост цен среди муниципалитетов установлен для Барнаула – платёж может стать больше на 6,7%. В остальных территориях края – от 5 до 6,2%.
Как вырастут цены в городах Алтайского края
В Барнауле рост цен предполагается по всем основным коммунальным услугам. Больше всего может подорожать теплоснабжение – на 20,8%. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами – на 6,2%, электроснабжение и холодное водоснабжение – на 5%. Всего плата за ресурсы потенциально может увеличиться на 1203,57 рубля, сообщается в указе губернатора.
Для Бийска услуги ЖКХ могут подорожать на 6,5%. Больше всего – на 7,4% – теплоснабжение, на 6,2% – холодная вода и обращение с ТКО. Для электроснабжения предельный рост тарифа составил 5%. Если коммунальные организации поднимут цены на обозначенный уровень, то платёж в квитанциях для жителей наукограда вырастет на 1034,35 рубля.
Меньше всего среди городов Алтайского края "коммуналка" может вырасти в Рубцовске – на 5%. Там максимальный рост заложен на обращение с ТКО – 6,2%. Далее идут электроснабжение (5%), теплоснабжение (4,4%) и холодная вода (3,9%). В итоге платёж за услуги ЖКХ для рубцовчан может увеличиться на 1117,88 рубля.
Тарифы могут и снизиться
Стоит отметить, что предельный индекс изменения цен за коммунальные услуги, который каждый год утверждается указом губернатора края, обозначает лишь гипотетически возможный рост. Далеко не всегда тарифы увеличиваются на обозначенную сумму. Часто они и вовсе становятся ниже, чем устанавливалось изначально. Наиболее ярко это видно на примере тарифа на отопление. Например, на 2021 год для Бийска устанавливалась максимальная цена гигакалории на уровне 2362,64 рубля, а на 2022 год – уже 1846,92 рубля. Аналогично и для Рубцовска: на 2021 год было заложено 2362,54 рубля, а на 2022 – 1218,03 рубля.
А вот в Барнауле тариф на тепло на 2022 год установлен на уровне 2112,93 рубля за гигакалорию, в то время как в 2021 году было 1106,35 рубля.
Стоит отметить, что цена может разниться в зависимости от того, кто является поставщиком тепла.
Тарифы за услуги ЖКХ в Барнауле, Бийске и Рубцовске
|Холодная вода, руб/м3
|Тепло, руб/Гкал
|Электричество, руб/кВт
|ТКО, руб/м3
|2021
|2022
|2021
|2022
|2021
|2022
|2021
|2022
|Барнаул
|21,74
|23,09
|2105,44
|2112,93
|3,5
|3,67
|335,27
|450,2
|Бийск
|34,57
|19,88
|2362,54
|1846,92
|3,5
|3,67
|443,82
|454,83
|Рубцовск
|34,57
|24,53
|2362,54
|1218,03
|3,5
|3,67
|443,82
|516,4
Что ещё может "вырасти"
Указ губернатора о предельном росте тарифов не включает в себя такие направления, как, например, взносы на капремонт жилых домов. В ноябре на заседании в правительстве Алтайского края министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев заявлял, что текущие взносы не покрывают всех затрат на капремонт: сейчас плата за квадратный метр составляет 5,62-6,89 рубля. Чиновник сказал, что жители перечисляют в фонд порядка одного миллиарда рублей, а работ нужно проводить на два миллиарда. Впрочем, эту разницу могут восполнить не только за счёт взносов собственников, но и с помощью субсидий из бюджетов – федерального и краевого. Вероятность того, что плата за капремонт в крае в 2022 году тоже может вырасти, остаётся.
Также обсуждалось большее, чем заложено в указе губернатора, увеличение платы за вывоз ТКО – в частности, для Барнаульской зоны назывался возможный рост в 20%, который необходим для обновления инфраструктуры по обращению с мусором. Но пока рост тарифа предполагается лишь на 6,2%.
Комментарии
На товары цены подняли. Осталось тарифы ЖКХ поднять. Терпеливый народ у нас.
Придется на вторую работу устраиваться, чтобы хоть как-то обеспечить себя и свою семью.
Надо поднять еще выше! Может тогда эти упыри лопнут от жадности...
Хоть бы раз рассказали, кому, сколько и что сделано на оплату ЖКХ гражданами России.
Ну а 20% повышения за тепло, это за гранями логики и присутствия разума у руководителей коммунальщиков. При этом, как пишется на Амителе сегодня, доходы упали на 1 %.
Алтай вошёл в число регионов – лидеров падения доходов населения и тут же: цены на ЖКХ станут еще выше для АК. Денег нет, но мы еще держимся
Каждый январь, на протяжении последних лет 10, я плачу за ЖКХ больше, чем в декабре. Это уже вошло в обиход, все и так знают, что минимум раз в год квитанция обновляется..
08:59
Простите мне мое любопытство, но где и кем вы трудитесь, что лишняя тысяча в квитанции заставляет вас идти на вторую работу?
Барнаул, цена за гигу поднялась на 91%, или это очепятка?
А вы знаете, что на Украине ещё хуже. Там вообще жопа полная.
Одно светлое пятно - Украина, по принципу "У соседа корова сдохла, сразу на душе легче ...."
"Простите мне мое любопытство, но где и кем вы трудитесь"
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Ты слепой или тупой? Кроме коммуналки подорожало всё. Тыщу туда, тыщу сюда - так никаких тыщ не напасёшься.
24.12.2021 09:40
дэд марос
О, мое любимое. А ничего, что подорожало абсолютно все - начиная от лекарств и заканчивая проездом? Тут не "лишняя" тысяча, тут раза в два больше уже уходит.
10:29
Ты слепыми и тупыми своих родственников зови, а посторонних людей задевать опасно, может и по горбу прилететь.
Новость про подорожание жкх на тысячу - под новостью комент - мол придётся тогда на вторую работу устраивацца. То есть до этой новости такого желания не возникало. Ты причинно-следственную связь видишь? Логику осознаёшь? Или ты просто недалекий с кипящим пердаком?
24.12.2021 10:41
дэд марос
Ну так может, эта тысяча была последней каплей? Тысяча там, тысяча сям, и да, в какой-то момент придется что-то делать. Такая логика вам не подходит?
Значит всё-таки тупой
Давно понятно, что платить за ЖКХ придётся как платят немцы и даже больше, а зарплаты получать - в десятки раз меньше.
11:04
Горбатый и ещё и турой? Да, тяжко тебе такому жить…
10:55
Такая - подходит. Но тогда и формулировать свои мысли нужно корректно, а то тут аудитория любит что-нибудь плюнуть, а обосновать свои слова не может. Уже несколько поколений выросло тех, кто из-за интернета разучился за слова отвечать…
кто из-за интернета разучился за слова отвечать…
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Ну попробуй назвать себя публично, дай координаты.
Ответь за слова свои.
Не обосновал, за свои слова не ответил - такому и горб сломать не грех.
08:59
Простите мне мое любопытство, но где и кем вы трудитесь, что лишняя тысяча в квитанции заставляет вас идти на вторую работу?
Тысяча в квитанции плюс тысячи на продукты и все остальные товары.
А у меня встречный вопрос к дэду маросу. А кем же / где вы трудитесь, что вас не колышет повышение цен на большинство потребляемого?
Нда. Видимо, по методичке писать - не мешки ворочать. Но выгодно.