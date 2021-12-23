В этом году в Индустриальном районе Барнаула открылось три новых детских сада по нацпроекту "Демография", сообщает мэрия города. Они вместят 890 детей, в том числе 400 – до трёх лет.

За год были построены:

детский сад № 274 в квартале 2009а (ул. С. Ускова, 38) на 330 мест;

детский сад № 278 в квартале 2009 (ул. С. Ускова, 39) на 280 мест;

детский сад № 280 в квартале 2010 (пр. Энергетиков) на 280 мест.

Построен и введён в эксплуатацию детский сад № 279 на ул. Фурманова, 22. Туда смогут ходить 140 детей. Сейчас учреждение получает лицензию на образовательную деятельность. Также до 2022 года продолжится возведение детского сада № 281 в квартале 2033 на ул. 65 лет Победы, 19. Он рассчитан на 330 мест, из них 160 мест – для детей до трёх лет.

С 2018 по 2021 год в рамках нацпроекта "Демография" в Барнауле создано порядка 4000 мест в детских садах, в том числе 2310 – для детей до трёх лет.

Ранее amic.ru рассказывал, что детский сад-ясли на 140 мест возведут для жителей нового квартала, который находится в границах Павловского тракта, ул. 65 лет Победы, Христенко, 280-летия Барнаула. Дошкольное учреждение планируют построить за "старой Лентой". Сейчас в микрорайоне завершаются работы на двух ЖК – "Питер" и "Краски". На участке между ними и запланирован детский сад.