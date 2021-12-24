В Минпросвещения не собираются продлевать зимние каникулы школьникам

Министерство просвещения России не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за пандемии COVID-19, а также рекомендовать их начало раньше срока. Как сообщает ТАСС, глава министерства Сергей Кравцов заявил, что каждый регион должен принять подобное решение самостоятельно.

"По поводу продления каникул из-за пандемии – это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул – каждый регион решает сам", – заявил Кравцов.

Министр также напомнил, что власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря.

"Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года – это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет", – добавил он.