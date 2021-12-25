Жительница Барнаула пожаловалась на проблемы с водоснабжением и газом по адресу ул. Новосибирская, 36. В сообществе Barnaul22 она обвинила сотрудников ЖЭУ "Лесной" в халатном отношении к работе.

По словам горожанки, напор воды и работа газовой колонки полностью зависят от соседей. Напор воды пропадает, если другой пользователь стояка открывает кран. Из-за этого отключается и газ. Напора воды не хватает даже на мытьё посуды, не говоря уже о душе.

Жительница Барнаула отмечает, что она обращалась за разъяснениями в ЖЭУ около семи раз. Каждый раз сценарий оказывался схож: приходил слесарь, смотрел фильтры, говорил, что отправит заявку в водоканал. Но затем женщина узнала, что ни одной заявки по этому адрес в водоканал так и не пришло. В прошлый раз она вызвала слесаря на 22 декабря, однако теперь он и вовсе не явился.

Ранее житель посёлка Октябрьского в Барнауле опубликовал видео с фильтром для питьевой воды, забитым глиной. По словам мужчины, фильтр он поменял три дня назад. Однако качество воды такое, что очиститель забился даже за этот короткий срок. В публикации отмечено, что водоканал качество воды оценивает как "хорошее", и ничего не предпринимает для решения проблемы.