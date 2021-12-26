Трое детей оказались в числе погибших в жестком ДТП на Алтае

Трое детей оказались в числе погибших в столкновении в Онгудайском районе Республики Алтай. Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, 25 декабря около 16:45 вблизи села Купчегень 35-летний житель Кош-Агачского района, управляя легковым автомобилем Nissan X-Trail, двигаясь со стороны села Кош-Агач в сторону села Онгудай, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corona, за рулем которого находился 27-летней житель Кош-Агачского района.

В результате даварии оба водителя столкнувшихся транспортных средств и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13 и 17 лет от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Еще двое пострадавших пассажиров: 40-летний и 17-летний жители Кош-Агачского района, были госпитализированы в Онгудайскую районную больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Несмотря на это 17-летний подросток скончался в реанимационном отделении больницы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. По уголовному делу по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и боле лиц) устанавливаются все обстоятельства.