Составлен рейтинг регионов России, в которых созданы условия на рынке труда для людей пенсионного возраста. Обе российские столицы названы самыми комфортными, Алтай напротив – в регионе самая некомфортная обстановка.

По данным статистики, большая часть пенсионеров, проживающих в Москве и Петербурге продолжают работать и при этом получают достойную зарплату, если пожилые люди лишаются работы, то им проще найти новую, сообщает РИА Новости.

Эксперты также отмечают, что пенсионеры, проживающие в городах, расположенных недалеко от Центра России, тоже проще найти работу. Так, в Ленинградской области индекс работающих пенсионеров превысил 60 баллов, в Подмосковье он выше 55 баллов.

Аналитики говорят, что существует другой конец рейтинга – антирейтинг, который возглавила Республика Алтай. За ней следуют Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия — Алания и Карелия. Индекс привлекательности у этих субъектов ниже 23 балла.

Составители рейтинга отметили, что за последний год Алтай индекс Алтая упал вдвое.

Ранее сообщалось, что пенсионеры Алтайского края оказались в числе наименее активных на рынке труда и претендуют на одну из самых низких зарплат для людей пожилого возраста среди регионов Сибири – 25 тысяч рублей.