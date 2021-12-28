В следующем, 2022 году пандемия коронавируса может закончиться, но для этого необходимо соблюдать определённые условия, заявила в интервью "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, самым главным условием является массовая вакцинация – необходимо, чтобы коллективный иммунитет достиг 70%, пока же в России привито всего чуть более 60% граждан.

Вуйнович подчеркнула, что в следующем году распространение вируса перейдёт в эндемическую стадию.

Она отметила, что этот сценарий возможен, если страны будут действовать сообща, а люди станут более ответственными.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Алтайском крае достиг 49,7%.