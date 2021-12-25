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Коллективный иммунитет к коронавирусу в Алтайском крае достиг 49,7%

, ИА "Амител"
В целом по стране показатель уже превысил 60%
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Алтайском крае достиг 49,7%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф за 24 декабря.

Отмечается, что вакцинацию первым компонентом в регионе уже прошли 1 086 967 человек, а полную – 1 018 119 человек.

В то же время уровень коллективного иммунитета в целом по России на эту же дату составляет 60,4%. Всего в стране провели 73,1 млн полных курсов вакцинации.

В Алтайском крае накануне зарегистрировали 479 случаев заражения ковидом, ещё 26 пациентов скончались. Общее число инфицированных выросло до 116 255 человек, а количество смертей достигло 7850.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.12.2021 07:24
- гость -

какой иммунитет может быть, если вакцина может только обеспечить более легкое течение болезни? Тогда верная новость - 49,7 жителей края могут переболеть короной в легкой форме

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