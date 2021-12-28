Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал"* (организация, ранее признанная в России иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и ее структурные организации", — огласила решение судья.

Напомним, что в ноябре Генпрокуратура направила заявление о ликвидации "Международного мемориала". В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента.

По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".

* Признан иноагентом на территории России