Иностранцы с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из РФ

Иностранные граждане с 1 января 2022 года могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность могут быть , а работодатели за привлечение таких работников — оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"С 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника", – рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. Из-за этого ведомство порекомендовало иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в стране, до 31 декабря обратиться в органы внутренних дел.