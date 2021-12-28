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Стрельба произошла в торговом центре Москвы

, ИА "Амител"
Во время разборок пострадал один человек, его госпитализировали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Москве в торговом центре "Принц Плаза" неизвестные обстреляли предпринимателя из травматического пистолета, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт с участием четырёх человек произошёл 28 декабря около 13:00. Один из них во время потасовки достал травматическое оружие, но оппоненты выхватили его и прострелили мужчине руку и плечо.

После этого нападавшие скрылись на белой Kia Rio. Их ищет полиция.

По данным телеканала, пострадавший – индивидуальный предприниматель Магомед-Эмин Г.

РИА Новости со ссылкой на столичное УМВД отмечает, что раненого госпитализировали.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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