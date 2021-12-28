Алтайская компания купила в Новосибирске общежитие вместе с людьми за 37 млн рублей

В Новосибирске за 37 млн рублей продали общежитие, принадлежавшее обанкротившемуся "Опытному заводу". Новым владельцем стала алтайская компания "АлтАвто", пишет "Комсомольская правда".

Трёхэтажное здание площадью 1756,7 квадратного метра находится на ул. Ветлужской, 3, на берегу Оби. В нём проживают 44 человека. Теперь жильцы – пенсионеры и инвалиды – боятся выселения.

Ранее сообщалось, что недостроенное офисное здание с подземной парковкой, которое более 20 лет "мозолило" глаза барнаульцам на пр. Ленина, 122б, продали на торгах.