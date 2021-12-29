Приятные и полезные. Подборка пяти новогодних подарков от магазина "Телефоника"

Новогодние праздники дарят предчувствие волшебства, как будто все желания вот-вот исполнятся. Осуществить мечты ваших родных и близких поможет магазин "Телефоника". Здесь большой выбор смартфонов, гаджетов и умной техники по доступным ценам.

Умные часы

Такой подарок на Новый год точно не будет лежать в коробке, и одариваемый не раз вспомнит вас добрым словом. С умными часами близкий человек не пропустит ваши сообщения, пожилые родители всегда смогут выйти на связь, дети почувствуют себя совсем большими, а их родители будут меньше переживать о том, где гуляют ребята.

Часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

металлический корпус, качественные материалы;

яркий экран;

точная геолокация;

до 10 дней в автономном режиме;

система мониторинга здоровья и тренировок.

Часы Huawei Watch GT3

премиальный дизайн;

гладкая поверхность циферблата из изогнутого 3D-стекла красиво отражает свет;

обновленная система мониторинга здоровья и тренирово;

до 14 дней в автономном режиме;

функция беспроводной зарядки.

Смартфон

В качестве новогоднего подарка — почти беспроигрышный вариант. Но важно выбрать в подарок хороший телефон, который понравится получателю и будет соответствовать всем его требованиям. Стоит почитать отзывы пользователей в Интернете и найти лучшее ценовое предложение.

Смартфон TECNO Spark 7

доступная цена;

эстетичный дизайн;

качественная камера;

возможность работы с документами;

аккумулятор повышенной емкости;

модуль NFC.

Смартфон Honor 50 Lite

большой и качественный экран с автоматической настройкой цветовой температуры и регулировкой яркости;

качественные камеры;

быстрая зарядка до 55% всего за 15 минут.

Увлажнитель воздуха

Подарок на новый год в виде увлажнителя воздуха – нестандартный подарок. Это техника осознанного спроса, которую просто так не покупают. Хотя на самом деле прибор будет полезен в любом доме, поскольку зимой в домах и квартирах влажности недостаточно.

Увлажнитель Deerma Humidifier DEM-F325

два режима подачи пара;

яркая подсветка корпуса;

пятилитровая емкость

противопылевой фильтр;

расход жидкости — 300мл/ч;

удобная индикация уровня воды;

функция автоотключения.

Еще больше подарков на Новый год Вы можете найти на сайте магазина. Обо всех новинках можно узнать, подписавшись на социальные сети "Телефоники": Instagram, ВКонтакте, Одноклассники.

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