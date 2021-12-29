Приятные и полезные. Подборка пяти новогодних подарков от магазина "Телефоника"

Новогодние праздники дарят предчувствие волшебства, как будто все желания вот-вот исполнятся. Осуществить мечты ваших родных и близких поможет магазин "Телефоника". Здесь большой выбор смартфонов, гаджетов и умной техники по доступным ценам.
Умные часы
Такой подарок на Новый год точно не будет лежать в коробке, и одариваемый не раз вспомнит вас добрым словом. С умными часами близкий человек не пропустит ваши сообщения, пожилые родители всегда смогут выйти на связь, дети почувствуют себя совсем большими, а их родители будут меньше переживать о том, где гуляют ребята.
Часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite
- металлический корпус, качественные материалы;
- яркий экран;
- точная геолокация;
- до 10 дней в автономном режиме;
- система мониторинга здоровья и тренировок.
Часы Huawei Watch GT3
- премиальный дизайн;
- гладкая поверхность циферблата из изогнутого 3D-стекла красиво отражает свет;
- обновленная система мониторинга здоровья и тренирово;
- до 14 дней в автономном режиме;
- функция беспроводной зарядки.
Смартфон
В качестве новогоднего подарка — почти беспроигрышный вариант. Но важно выбрать в подарок хороший телефон, который понравится получателю и будет соответствовать всем его требованиям. Стоит почитать отзывы пользователей в Интернете и найти лучшее ценовое предложение.
Смартфон TECNO Spark 7
- доступная цена;
- эстетичный дизайн;
- качественная камера;
- возможность работы с документами;
- аккумулятор повышенной емкости;
- модуль NFC.
Смартфон Honor 50 Lite
- большой и качественный экран с автоматической настройкой цветовой температуры и регулировкой яркости;
- качественные камеры;
- быстрая зарядка до 55% всего за 15 минут.
Увлажнитель воздуха
Подарок на новый год в виде увлажнителя воздуха – нестандартный подарок. Это техника осознанного спроса, которую просто так не покупают. Хотя на самом деле прибор будет полезен в любом доме, поскольку зимой в домах и квартирах влажности недостаточно.
Увлажнитель Deerma Humidifier DEM-F325
- два режима подачи пара;
- яркая подсветка корпуса;
- пятилитровая емкость
- противопылевой фильтр;
- расход жидкости — 300мл/ч;
- удобная индикация уровня воды;
- функция автоотключения.
Еще больше подарков на Новый год Вы можете найти на сайте магазина. Обо всех новинках можно узнать, подписавшись на социальные сети "Телефоники": Instagram, ВКонтакте, Одноклассники.
ООО "ТЛФ" ИНН 2225130154 КПП 222501001 ОГРН 1122225005583 р/с 40702810202000041502 спец. счет 40821810802000040839 БИК 040173604 к/с 30101810200000000604 в Отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаул Адрес 656056, Барнаул Партизанская 44-28 Директор Черных Денис Александрович
Комментарии