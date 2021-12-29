"СиЛА" приостановит рейс Томск – Барнаул из-за отсутствия федеральных субсидий

Авиакомпания "Сибирская лёгкая авиация" ("СиЛА") приостановит с 2022 года межрегиональные перевозки в Сибири и на Дальнем Востоке из-за отсутствия субсидирования из федерального бюджета. В список "сокращённых" попал и рейс Томск – Барнаул, сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца компании Андрея Богданова.

"Все межрегиональные рейсы прекращаются, они субсидировались по федеральной программе "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров". Остаются местные перевозки – по субъектам", – заявил Богданов.

Совладелец "СиЛА" уточнил, что перелёты будут прекращены по следующим направлениям: Томск – Барнаул, Иркутск – Чара, Иркутск – Тында, Томск – Абакан, Абакан – Кемерово, Новосибирск – Красноселькуп, Новосибирск – Тарко-Сале, Новосибирск – Ноябрьск, Магадан – Кепервеем, Магадан – Певек, Тында – Владивосток. Руководство авиакомпании рассчитывает на возобновление субсидирования из федерального бюджета, чтобы вновь начать перелёты по данным направлениям.