Виктор Томенко поздравил первых выпускников программы переподготовки инженерных кадров

Фото: пресс-служба АлтГТУ. Больше фото на сайте вуза

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил дипломы первым выпускникам краевой программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики. Церемония прошла в АлтГТУ.

Глава региона поздравил выпускников с успешным завершением обучения и отметил, что в условиях нынешней экономики работники предприятий промышленной и энергетической сферы должны постоянно повышать свою квалификацию.

"Сегодня недостаточно получить базовые знания – нужно искать новые знания и новые возможности. Я уверен, что "век живи – век учись" – это формула всех тех, кто принял участие в программе. Это означает усиленную, напряжённую дополнительную работу, это вечерние занятия без отрыва от производства. Я сам неоднократно в ходе своей трудовой, профессиональной управленческой карьеры участвовал в такого рода подготовках и переподготовках, и понимаю ваши эмоции", – отметил губернатор края.

Виктор Томенко также отметил высокую значимость обратной связи от участников первого выпуска программы для её дальнейшего совершенствования. Программу переподготовки инженерных кадров обязательно продолжат преподавать.

Одиннадцать выпускников, которые показали лучшие результаты на защите своих выпускных проектов, получили дипломы из рук губернатора. В церемонии вручения также принял участие заместитель председателя правительства края Александр Климин.

После Виктор Томенко посетил учебные аудитории, лаборатории, где проходили занятия участников губернаторской программы.

Как отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков, занятия проводили эксперты, практикующие специалисты, ведущие преподаватели АлтГТУ в формате лекций, практик, деловых игр, мастер-классов. Летом слушатели участвовали в международных онлайн-стажировках: инженеры из Барнаула, Рубцовска и Бийска встречались с представителями компаний KUKA, Bosch, Phoenix Contact. Также была организована стажировка на предприятиях Новосибирской области для обмена опытом, ознакомления с техническими возможностями компаний "Элизиум" и NPM Group, Новосибирского завода светодиодной продукции.

"Выражаю благодарность правительству Алтайского края, региональному Союзу промышленников за оказанное доверие в реализации программы. Программа получилась, и свидетельство этому высокий интерес на стадии её запуска. Был серьёзный отбор слушателей – четыре человека на место. Занятия продолжались до позднего вечера, и мы видели большую заинтересованность обучающихся", – сказал Андрей Марков.

Напомним, программу переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики запустили по поручению главы региона летом 2021 года. При этом учитывались предложения Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края и ведущих промышленных предприятий региона.

Обучение финансируется полностью за счёт средств краевого бюджета и предусматривает ежегодную профессиональную переподготовку не менее 60 человек в формате вечернего обучения (без отрыва от производства) по направлению "Управление цифровым производством и современные методы повышения производительности труда".

В рамках проводимого конкурсного отбора в текущем году всего поступило 240 заявок претендентов от 45 промышленных предприятий региона и 5 предприятий энергетического комплекса. В итоге прошли обучение и защитили свои выпускные работы 63 представителя предприятий Алтайского края. Среди них – сотрудники компаний "Алтайвагон", "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго", "Энергостройдеталь – Бийский котельный завод", Алтайского приборостроительного завода "Ротор", "СельхозАгрегат", "Нортек", "Сибэнергомаш – БКЗ", Рубцовского проектно-конструкторского технологического института, Бийского завода стеклопластиков, Рубцовского завода запасных частей, Барнаульского вагоноремонтного завода, Алтайского трансформаторного завода, Барнаульской сетевой компании, Федерального научно-производственного центра "Алтай".