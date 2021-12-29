В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 21 119 – до 10 458 271 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1798 больных за сутки), Санкт-Петербурге (+1526) и Московской области (+1342), В Алтайском крае выявили ещё 441 случай ковида.

Выздоровели за весь период 9 380 223 пациента, в том числе 42 776 – за последние сутки.

Скончались ещё 932 заражённых. Всего в стране зарегистрировали 307 022 летальных случая.