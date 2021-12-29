Бывший начальник предприятия дорожного хозяйства "Северо-Восточное ДСУ" получил три года условно за растрату денег при нанесении дорожной разметки в Алтайском крае. Обвиняемый завысил стоимость работ и украл более 6,17 млн рублей, сообщает региональный Следком.

Преступление экс-начальник совершил с сентября по ноябрь 2020 года. Также он приговорён к испытательному сроку на три года и штрафу 500 тыс. рублей. Он не сможет два года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Мужчина в ходе следствия признал вину и полностью возместил ущерб.

Ранее начальник участка "Юго-Восточного ДСУ" украл 7,6 млн рублей на строительстве горнолыжного комплекса "Мишина Гора".