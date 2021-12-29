18 декабря появилось сообщение, что в поезде Москва – Барнаул задержали пьяного пассажира, который вёз более 10 кг наркотиков. Сегодня, 29 декабря, эту информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает ТАСС. Она также рассказала о том, как задержанный получил наркотики и где планировал их сбывать.

По словам Волк, курьер забрал запрещённые вещества из нескольких тайников в Московской области. Он работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств. Мужчина приобрел билет на поезд и отправился в Тюмень. В дальнейшем он планировал оставлять закладки в Алтайском крае, Тюменской и Иркутской областях.

Напомним, что мужчину задержали на станции Красноуфимск в Свердловской области. Во время личного досмотра сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили у пьяницы почти килограмм N-метилэфедрона, полкило мефедрона, около 250 граммов метамфетамина и 438 граммов марихуаны. Также мужчина вёз 9-килограммовый свёрток с неустановленным порошком, который предстоит исследовать экспертам.