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Стали известны подробности дела против наркокурьера в поезде Москва – Барнаул

, ИА "Амител"
Мужчина планировал оставлять закладки в Алтайском крае, Тюменской и Иркутской областях
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

18 декабря появилось сообщение, что в поезде Москва – Барнаул задержали пьяного пассажира, который вёз более 10 кг наркотиков. Сегодня, 29 декабря, эту информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает ТАСС. Она также рассказала о том, как задержанный получил наркотики и где планировал их сбывать.

По словам Волк, курьер забрал запрещённые вещества из нескольких тайников в Московской области. Он работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств. Мужчина приобрел билет на поезд и отправился в Тюмень. В дальнейшем он планировал оставлять закладки в Алтайском крае, Тюменской и Иркутской областях.

Напомним, что мужчину задержали на станции Красноуфимск в Свердловской области. Во время личного досмотра сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили у пьяницы почти килограмм N-метилэфедрона, полкило мефедрона, около 250 граммов метамфетамина и 438 граммов марихуаны. Также мужчина вёз 9-килограммовый свёрток с неустановленным порошком, который предстоит исследовать экспертам. 

В поезде Москва – Барнаул задержали пьяного пассажира, который вёз более 10 кг наркотиков

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

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