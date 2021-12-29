Инспектора департамента по охране животного мира Кузбасса Владимира Григорьева поймали в заповеднике "Кузнецкий Алатау" с карабином и 40 патронами, сообщает Readovka. Отмечается, что он находился при исполнении служебных обязанностей.

К этому моменту Григорьев ещё и наловил рыбы. Также инспектор утопил свой автомобиль, когда пересекал реку Средняя Терсь и не рассчитал её глубину. Чиновника уже неоднократно уличали в запрещённых действиях. Так, в июле этого года он разъезжал на машине по заповеднику, а в 2016 году незаконно охотился, однако это не помешало ему стать инспектором департамента.