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В Якутске стая бродячих собак загрызла 53-летнюю женщину

, ИА "Амител"
В одном из районов города ввели режим ЧС, а правоохранители возбудили уголовное дело
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Якутске стая бездомных собак напала на 53-летнюю женщину. От полученных травм горожанка скончалась на месте.

"Трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким... Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности на территории города", – рассказал мэр Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.

По распоряжению градоначальника на территории района, где произошло нападение, введён режим чрезвычайной ситуации. Григорьев призвал горожан не ломать ловушки для бездомных собак, чтобы не подвергать людей опасности.

Правоохранители проводят проверку.

Очередное нападение бродячих собак на человека произошло в Рубцовске

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

30.12.2021 15:47
- гость -

У нас шавок с базы на Космонавтов когда отстреляют? Или надо, чтобы тоже кого-то загрызли?

30.12.2021 15:50
- гость -

30.12.2021 15:47
- гость -

Разницу улавливаете между словами ловушка и отстреляют? или мозги уже отстреляны?

30.12.2021 15:54
Агрессивная Реальность

Знакомые профессиональные кинологи утверждают что для бродячей собаки должен быть только один путь - физическая ликвидация.

30.12.2021 15:55
- гость -

30.12.2021 15:50
- гость -

А у зоошизы мозги есть? Их нет и ты их даже купить не сможешь, жалко тебя

30.12.2021 15:57
- гость -

Вот всегда в подобных ситуациях говорил, говорю и буду говорить, пусть меня зоозащитники заклюют, но бродячих собак, если уж зоозащитники не могут им предоставить приют, семью, дом, в общем держать их в изоляции от людей, только отстреливать. И никакие "она добрая, она не кусается" во внимание не принимать. Это уже дикое животное!

30.12.2021 16:00
- гость -

По закону собак стерилизовать и выпустить. Закон не адекватные.

30.12.2021 16:03
- гость -

30.12.2021 15:57
- гость -

И как вы отстреляете собачек на выгуле из частного сектора? Час назад они бегали, а потом разбежались по домам. Происшествие как раз возле него.

30.12.2021 16:07
- гость -

30.12.2021 16:03
- гость -
Они же там явно не первый день бегают. Проблема давно была известна, за это время можно было не только собак, но и крыс местных отстрелять

30.12.2021 16:12
- гость -

30.12.2021 16:07
- гость -

Даже волков отстрелять не получается. В районе Якутска они есть и в достаточных количествах. Проблема в том, что волки нисколько не лучше собак и сразу осваивают свободную территорию.

30.12.2021 16:25
- гость -

или мозги уже отстреляны?
чтоб они твоих детей сожрали, па дла!

30.12.2021 16:29
- гость -

Разницу улавливаете между словами ловушка и отстреляют? или мозги уже отстреляны?
----
А месье что-то о моих мозгах знает? Знакомы?

30.12.2021 16:30
- гость -

"Добрая,она не кусается"-так говорят хозяева собаки.Такая не загрызёт,тем более одна )Вот стая бродячих-другое дело.

30.12.2021 16:39
- гость -

30.12.2021 16:25
- гость -

Бойся теперь собак.

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