В Якутске стая бездомных собак напала на 53-летнюю женщину. От полученных травм горожанка скончалась на месте.

"Трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким... Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности на территории города", – рассказал мэр Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.

По распоряжению градоначальника на территории района, где произошло нападение, введён режим чрезвычайной ситуации. Григорьев призвал горожан не ломать ловушки для бездомных собак, чтобы не подвергать людей опасности.

Правоохранители проводят проверку.