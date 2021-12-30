В Якутске стая бездомных собак напала на 53-летнюю женщину. От полученных травм горожанка скончалась на месте.
"Трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким... Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности на территории города", – рассказал мэр Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.
По распоряжению градоначальника на территории района, где произошло нападение, введён режим чрезвычайной ситуации. Григорьев призвал горожан не ломать ловушки для бездомных собак, чтобы не подвергать людей опасности.
Правоохранители проводят проверку.
Комментарии
У нас шавок с базы на Космонавтов когда отстреляют? Или надо, чтобы тоже кого-то загрызли?
30.12.2021 15:47
- гость -
Разницу улавливаете между словами ловушка и отстреляют? или мозги уже отстреляны?
Знакомые профессиональные кинологи утверждают что для бродячей собаки должен быть только один путь - физическая ликвидация.
30.12.2021 15:50
- гость -
А у зоошизы мозги есть? Их нет и ты их даже купить не сможешь, жалко тебя
Вот всегда в подобных ситуациях говорил, говорю и буду говорить, пусть меня зоозащитники заклюют, но бродячих собак, если уж зоозащитники не могут им предоставить приют, семью, дом, в общем держать их в изоляции от людей, только отстреливать. И никакие "она добрая, она не кусается" во внимание не принимать. Это уже дикое животное!
По закону собак стерилизовать и выпустить. Закон не адекватные.
30.12.2021 15:57
- гость -
И как вы отстреляете собачек на выгуле из частного сектора? Час назад они бегали, а потом разбежались по домам. Происшествие как раз возле него.
30.12.2021 16:03
- гость -
Они же там явно не первый день бегают. Проблема давно была известна, за это время можно было не только собак, но и крыс местных отстрелять
30.12.2021 16:07
- гость -
Даже волков отстрелять не получается. В районе Якутска они есть и в достаточных количествах. Проблема в том, что волки нисколько не лучше собак и сразу осваивают свободную территорию.
или мозги уже отстреляны?
чтоб они твоих детей сожрали, па дла!
Разницу улавливаете между словами ловушка и отстреляют? или мозги уже отстреляны?
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А месье что-то о моих мозгах знает? Знакомы?
"Добрая,она не кусается"-так говорят хозяева собаки.Такая не загрызёт,тем более одна )Вот стая бродячих-другое дело.
30.12.2021 16:25
- гость -
Бойся теперь собак.