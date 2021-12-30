Такой день. Отставка замглавы Барнаула и жилищные сертификаты детям-сиротам

Юрий Еремеев покинул пост замглавы Барнаула из-за того, что к нему возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Решение, по словам чиновника, было принято для того, чтобы происходящее не связывалось с деятельностью администрации города и градоначальника.

Вечером 29 декабря неизвестный разбил два окна в здании правительства Алтайского края по проспекту Ленина, 59. Окна пострадали после бросков крупных железных гаек. Камеры наружного видеонаблюдения в этом районе смогли снять хулигана. Известно, что он ростом 170-175 см, среднего телосложения, был одет в тёмную одежду.

В Алтайском крае детям-сиротам, имеющим судебное решение, выдали первые жилищные сертификаты. На сегодняшний день в Региональное жилищное управление поступило 258 заявлений, выдано 125 жилищных сертификатов.

Барнаульца обманули с работой и взяли в плен в Санкт-Петербурге. Мужчина нашёл объявление о наборе сотрудников в "Озон" через петербургскую компанию "Константа" – ему пообещали зарплату 60 тысяч рублей и проживание, однако вместо трудоустройства у него отобрали документы и с другими "рабочими" заперли на складе.