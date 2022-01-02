В подмосковных Люберцах подъезд 11-этажного дома затопило кипятком. Об этом сообщает RT.

На видеозапись, которая распространяется в социальных сетях, видно, как горячая вода по лестничным пролётам перетекает с этажа на этаж, а по всему подъезду поднимается плотный пар.

Местные жители рассказали, что в подъезде из-за коммунальной аварии остановились лифты, а люди боялись выходить из квартир, чтобы не получить травмы.

Коммунальщикам удалось быстро устранить аварию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле собутыльники заживо сварили своего товарища в кипятке из-за того, что он мешал им выпивать в тишине.