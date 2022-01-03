Водитель такси избил, а после наехал на автомобиле на журналистку в Новосибирске

Водитель "Яндекс.Такси" сперва избил, а после наехал на новосибирскую журналистку Алену Истомину в микрорайоне ОбьГЭС на улице Печатников. Чтобы уехать, она вызвала корпоративное такси, но долго прождала его, замерзла и решила заказать машину через агрегатор, сообщает Telegram-канал "Сибирьмедиа".

Приехавший таксист не дал ей сесть на переднее место, объяснив это тем, что он боится заражения коронавирусом. После мужчина попросил заплатить до поездки, однако Истомина отказалась. В результате она вышла из машины, хлопнув дверью, после чего таксист выскочил из машины, начал ей угрожать, и повалил ее на землю.

Истомина не помнит, что произошло дальше, но, позже очевидцы рассказали ей, что он бил ее ногой в живот и по голове. Она пришла в себя уже после избиения и начала снимать водителя на телефон — тогда он наехал на нее, после чего девушка.

Она подозревает у себя сотрясение, на голове есть шишка, а на лице — ссадины, но в скорой помощи ей сказали, что снять побои она сможет только 3 января и по предварительному звонку. Истомина написала заявление в полицию и взяла контакты у очевидцев, которые готовы выступить свидетелями.