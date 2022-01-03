Водитель такси избил, а после наехал на автомобиле на журналистку в Новосибирске

Водитель "Яндекс.Такси" сперва избил, а после наехал на новосибирскую журналистку Алену Истомину в микрорайоне ОбьГЭС на улице Печатников. Чтобы уехать, она вызвала корпоративное такси, но долго прождала его, замерзла и решила заказать машину через агрегатор, сообщает Telegram-канал "Сибирьмедиа".
Приехавший таксист не дал ей сесть на переднее место, объяснив это тем, что он боится заражения коронавирусом. После мужчина попросил заплатить до поездки, однако Истомина отказалась. В результате она вышла из машины, хлопнув дверью, после чего таксист выскочил из машины, начал ей угрожать, и повалил ее на землю.
Истомина не помнит, что произошло дальше, но, позже очевидцы рассказали ей, что он бил ее ногой в живот и по голове. Она пришла в себя уже после избиения и начала снимать водителя на телефон — тогда он наехал на нее, после чего девушка.
Она подозревает у себя сотрясение, на голове есть шишка, а на лице — ссадины, но в скорой помощи ей сказали, что снять побои она сможет только 3 января и по предварительному звонку. Истомина написала заявление в полицию и взяла контакты у очевидцев, которые готовы выступить свидетелями.
Комментарии
Из рассказа стало понятно что бабёшка белая и пушистая, а таксист - негодяй
ваксер, стопудово
Из рассказа стало понятно что бабёшка белая и пушистая, а таксист - негодяй
даже если она упоротая была и вела себя неподобающе, это не даёт таксисту права ее лудить
Столкнулись представители древнейших профессий
но в скорой помощи ей сказали, что снять побои она сможет только 3 января и по предварительному звонку.
вот это интересный момент
Нервная..
Эта версия бабы
А где версия таксиста?
Она может и до такси ни чего не помнить. А то что он пытался её с земли поднять приняла за избиение.
Как-то подозрительно однобокая ситуация.
Если тётку корпоративные таксисты отказываются возить...
Скорее всего заслужила. Могла бы и изнасилование приплести.
Противно читать журнашлюжную версию. Ещё та бабеха (из якобы голубых кровей). Не пробовала быть просто человеком.
Сколько таксистов в этой теме.
p.s. На такси не езжу, пешком хожу, когда машины нет. Таксисты (Убер, Яндекс) по городу ездить не умеют, особенно бородатые кастраты. Точнее таксисты из Убер, Яндекс вообще ездить не умеют, но гонора много.
3.01.2022 11:42
- гость -
На такси не езжу, пешком хожу
С рампой и фотоаппаратом?
не верю журналюге
А наш президент, когда был таксистом, так плохо себя не вел. Его все любили. Поэтому и стал президентом.
Ну да, что тут не так точно. Бил., пинал, и только шишка на голове осталась.
Ничё, ничё, рынок все расставит на место. Еще двух-трех человек отлупит или задавит (думаю, что этого будет достаточно) и никто на его такси ездить не будет. Вот тогда поймет, что такое суровый рынок капитализма. Рыночек должен порешать все!
Хотелось бы узнать правду. Ее версия выглядит не правдоподобно. Не заплатила сразу, и он ее избил. Всегда оплачиваю в конце поездки, не кто не избивает.
То что девушка не стала платить до поездки не дает право таксисту ее бить, и тем более наезжать на нее машиной.
Этот урод должен сидеть в тюрьме.
Но сейчасу нас не те времена, и мигрантам все можно делать с местным населением.
А правоохранители - казлы.
3.01.2022 12:11
- гость -
Хотелось бы узнать правду. Ее версия выглядит не правдоподобно.
какую правду??? как посмел урод ее избить???
да ты то не такой же урод?
12:03- гость - "Ну да, что тут не так точно. Бил., пинал, и только шишка на голове осталась."
Ну, да, вот же голова, вон там где-то лежит туловище, хотя все по отдельности, но таксист же говорил, что боится ковида, вот и результат - социальная дистанция между туловищем и головой создана.
Наверное, Вы так представляете, что может считаться нарушением, а то какая-то шишка.
какую правду??? как посмел урод ее избить???
да ты то не такой же урод?
А ты там присутствовал? Или тебе достаточно слов девушки?
Зачем она, замерзшая, вышла из такси (которого долго ждала!) и хлопнула дверью, если ей надо было ехать?
Мутная история.
То что девушка не стала платить до поездки не дает право таксисту ее бить, и тем более наезжать на нее машиной.
Она подозревает у себя сотрясение, на голове есть шишка, а на лице — ссадины,
Она подозревает. И ничего не помнит. Странно все это. А может с бодуна голова болит. И бил, и машиной наезжал - в итоге - шишка на голове!
тогда он наехал на нее, после чего девушка.
омолодилась?
3.01.2022 12:18
- гость -
а я считаю что таксистов безобразников у нас своих хватает, не та профессия на которую мигрантов надо завозить.
амик, у вас новый стиль, оставлять интригу?
Одно из предложений у вас заканчивается как "...после чего девушка".
Что дальше?
... стала женщиной?
... открыла шампанское и угостила таксиста?
... была раскатана в лепешку 100 раз (с ее слов)?
"...тогда он наехал на нее, после чего девушка."
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И точка? Амик, вы редактора ещё не нашли?
Амик, версию таксиста в студию срочно. Правда явно где то посередине.
только судебного решения с вашим признанием.
Есть такая категория таксистов, точнее их назвать бомбилы, которые весь день ждут, что кто то придет и отвалит дцать тысяч за поездку в гостиницу за углом.
3.01.2022 11:45
- гость -
???
11:42- гость - "Сколько таксистов в этой теме?"
Все мы таксистами были, есть и будем. У нас даже президент таксист. Поэтому, таксистов обижать не надо, как бы они не были неправы.
Ты же не обижаешься на то, что тебя бывший наш таксист обманул? Так что и здесь не надо журналистке расстраиваться. Жива же осталась, вот и иди с миром, чего обижаться и какое-то заявление в полицию писать. Вот конкретно, кто-нибудь из комментаторов на бывшего таксиста написал заявление, что он его обманул, обнулил и т.д. Нет.
Поэтому понятна позиция комментаторов, защищающих таксиста. А может он будущий президент!
3.01.2022 12:18
- гость -
Вы бы поменьше фильмов ужасов сиотрели) а шишку на голове можно заработать, ударившись головой о дверь такси при выходе, например.
Никто таксиста не защищает здесь., здравый смысл подсказывает, что все было как то не так.
"тогда он наехал на нее, после чего девушка".
тогда он наехал на нее, после чего женщина стала девушкой.
12:40 - гость - "Вы бы поменьше фильмов ужасов сиотрели"
Все и обо всем вы знаете, какие фильмы мы смотрим, как шишку женщина получила на самом деле. Тут же махом насочиняете еще правды об этом инциденте. И откуда только такие берутся слепые, но все знающие и предсказывающие
бабы-яги, ой, бабы Ванги?
Как было дело. Заказала такси, когда оно приехало, то она вытащила водителя, набила ему морду и чуть не задавила машиной. Но тут вмешались посторонние и таксист был спасен от разъяренной бабы.
Мы художники и так видим это дело.
Если надо, то еще отсебятины напишем и никто нам не указ. Как видим, так и пишем картины!
Часто езжу на такси. Все водители вежливые. Предоплату никто не требовал, но если бы потребовали - заплатила бы, в чём криминал? На 1е сиденье сама не сажусь, на 2м как - то просторнее, т.к. езжу с сумкой большой. Водитель попросил не садиться с ним рядом - что кобениться - то? А потом жертву из себя изображать. Видно, скучно!