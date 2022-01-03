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Водитель такси избил, а после наехал на автомобиле на журналистку в Новосибирске

, ИА "Амител"
Девушка восстановила часть произошедшего лишь со слов очевидцев — после нескольких ударов она потеряла сознание
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Водитель "Яндекс.Такси" сперва избил, а после наехал на новосибирскую журналистку Алену Истомину в микрорайоне ОбьГЭС на улице Печатников. Чтобы уехать, она вызвала корпоративное такси, но долго прождала его, замерзла и решила заказать машину через агрегатор, сообщает Telegram-канал "Сибирьмедиа".

Приехавший таксист не дал ей сесть на переднее место, объяснив это тем, что он боится заражения коронавирусом. После мужчина попросил заплатить до поездки, однако Истомина отказалась. В результате она вышла из машины, хлопнув дверью, после чего таксист выскочил из машины, начал ей угрожать, и повалил ее на землю.

Истомина не помнит, что произошло дальше, но, позже очевидцы рассказали ей, что он бил ее ногой в живот и по голове. Она пришла в себя уже после избиения и начала снимать водителя на телефон — тогда он наехал на нее, после чего девушка.

Она подозревает у себя сотрясение, на голове есть шишка, а на лице — ссадины, но в скорой помощи ей сказали, что снять побои она сможет только 3 января и по предварительному звонку. Истомина написала заявление в полицию и взяла контакты у очевидцев, которые готовы выступить свидетелями.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

3.01.2022 11:08
- гость -

Из рассказа стало понятно что бабёшка белая и пушистая, а таксист - негодяй

3.01.2022 11:08
- гость -

ваксер, стопудово

3.01.2022 11:10
- гость -

Из рассказа стало понятно что бабёшка белая и пушистая, а таксист - негодяй

даже если она упоротая была и вела себя неподобающе, это не даёт таксисту права ее лудить

3.01.2022 11:11
- гость -

Столкнулись представители древнейших профессий

3.01.2022 11:11
- гость -

но в скорой помощи ей сказали, что снять побои она сможет только 3 января и по предварительному звонку.

вот это интересный момент

3.01.2022 11:12
Гость

Нервная..

3.01.2022 11:13
- гость -

Эта версия бабы
А где версия таксиста?

3.01.2022 11:24
- гость -

Она может и до такси ни чего не помнить. А то что он пытался её с земли поднять приняла за избиение.
Как-то подозрительно однобокая ситуация.

3.01.2022 11:28
- гость -

Если тётку корпоративные таксисты отказываются возить...

3.01.2022 11:31
- гость -

Скорее всего заслужила. Могла бы и изнасилование приплести.

3.01.2022 11:32
- гость -

Противно читать журнашлюжную версию. Ещё та бабеха (из якобы голубых кровей). Не пробовала быть просто человеком.

3.01.2022 11:42
- гость -

Сколько таксистов в этой теме.

p.s. На такси не езжу, пешком хожу, когда машины нет. Таксисты (Убер, Яндекс) по городу ездить не умеют, особенно бородатые кастраты. Точнее таксисты из Убер, Яндекс вообще ездить не умеют, но гонора много.

3.01.2022 11:45
- гость -

3.01.2022 11:42
- гость -
На такси не езжу, пешком хожу

С рампой и фотоаппаратом?

3.01.2022 12:00
Толя

не верю журналюге

3.01.2022 12:02
про

А наш президент, когда был таксистом, так плохо себя не вел. Его все любили. Поэтому и стал президентом.

3.01.2022 12:03
- гость -

Ну да, что тут не так точно. Бил., пинал, и только шишка на голове осталась.

3.01.2022 12:11
- гость -

Ничё, ничё, рынок все расставит на место. Еще двух-трех человек отлупит или задавит (думаю, что этого будет достаточно) и никто на его такси ездить не будет. Вот тогда поймет, что такое суровый рынок капитализма. Рыночек должен порешать все!

3.01.2022 12:11
- гость -

Хотелось бы узнать правду. Ее версия выглядит не правдоподобно. Не заплатила сразу, и он ее избил. Всегда оплачиваю в конце поездки, не кто не избивает.

3.01.2022 12:12
- гость -

То что девушка не стала платить до поездки не дает право таксисту ее бить, и тем более наезжать на нее машиной.
Этот урод должен сидеть в тюрьме.
Но сейчасу нас не те времена, и мигрантам все можно делать с местным населением.
А правоохранители - казлы.

3.01.2022 12:14
- гость -

3.01.2022 12:11
- гость -
Хотелось бы узнать правду. Ее версия выглядит не правдоподобно.

какую правду??? как посмел урод ее избить???
да ты то не такой же урод?

3.01.2022 12:18
- гость -

12:03- гость - "Ну да, что тут не так точно. Бил., пинал, и только шишка на голове осталась."

Ну, да, вот же голова, вон там где-то лежит туловище, хотя все по отдельности, но таксист же говорил, что боится ковида, вот и результат - социальная дистанция между туловищем и головой создана.
Наверное, Вы так представляете, что может считаться нарушением, а то какая-то шишка.

3.01.2022 12:18
- гость -

какую правду??? как посмел урод ее избить???
да ты то не такой же урод?

А ты там присутствовал? Или тебе достаточно слов девушки?

3.01.2022 12:21
- гость -

Зачем она, замерзшая, вышла из такси (которого долго ждала!) и хлопнула дверью, если ей надо было ехать?
Мутная история.

3.01.2022 12:22
- гость -

То что девушка не стала платить до поездки не дает право таксисту ее бить, и тем более наезжать на нее машиной.

Она подозревает у себя сотрясение, на голове есть шишка, а на лице — ссадины,

Она подозревает. И ничего не помнит. Странно все это. А может с бодуна голова болит. И бил, и машиной наезжал - в итоге - шишка на голове!

3.01.2022 12:23
- гость -

тогда он наехал на нее, после чего девушка.

омолодилась?

3.01.2022 12:24
- гость -

3.01.2022 12:18
- гость -
а я считаю что таксистов безобразников у нас своих хватает, не та профессия на которую мигрантов надо завозить.

3.01.2022 12:24
- гость -

амик, у вас новый стиль, оставлять интригу?
Одно из предложений у вас заканчивается как "...после чего девушка".
Что дальше?
... стала женщиной?
... открыла шампанское и угостила таксиста?
... была раскатана в лепешку 100 раз (с ее слов)?

3.01.2022 12:26
Павсекакий

"...тогда он наехал на нее, после чего девушка."
-----
И точка? Амик, вы редактора ещё не нашли?

3.01.2022 12:27
- гость -

Амик, версию таксиста в студию срочно. Правда явно где то посередине.

3.01.2022 12:30
- гость -

только судебного решения с вашим признанием.

3.01.2022 12:31
- гость -

Есть такая категория таксистов, точнее их назвать бомбилы, которые весь день ждут, что кто то придет и отвалит дцать тысяч за поездку в гостиницу за углом.

3.01.2022 12:33
- гость -

3.01.2022 11:45
- гость -

???

3.01.2022 12:34
- гость -

11:42- гость - "Сколько таксистов в этой теме?"

Все мы таксистами были, есть и будем. У нас даже президент таксист. Поэтому, таксистов обижать не надо, как бы они не были неправы.
Ты же не обижаешься на то, что тебя бывший наш таксист обманул? Так что и здесь не надо журналистке расстраиваться. Жива же осталась, вот и иди с миром, чего обижаться и какое-то заявление в полицию писать. Вот конкретно, кто-нибудь из комментаторов на бывшего таксиста написал заявление, что он его обманул, обнулил и т.д. Нет.
Поэтому понятна позиция комментаторов, защищающих таксиста. А может он будущий президент!

3.01.2022 12:40
- гость -

3.01.2022 12:18
- гость -

Вы бы поменьше фильмов ужасов сиотрели) а шишку на голове можно заработать, ударившись головой о дверь такси при выходе, например.
Никто таксиста не защищает здесь., здравый смысл подсказывает, что все было как то не так.

3.01.2022 12:43
- гость -

"тогда он наехал на нее, после чего девушка".

тогда он наехал на нее, после чего женщина стала девушкой.

3.01.2022 12:54
- гость -

12:40 - гость - "Вы бы поменьше фильмов ужасов сиотрели"

Все и обо всем вы знаете, какие фильмы мы смотрим, как шишку женщина получила на самом деле. Тут же махом насочиняете еще правды об этом инциденте. И откуда только такие берутся слепые, но все знающие и предсказывающие бабы-яги, ой, бабы Ванги?

3.01.2022 13:05
- гость -


Как было дело. Заказала такси, когда оно приехало, то она вытащила водителя, набила ему морду и чуть не задавила машиной. Но тут вмешались посторонние и таксист был спасен от разъяренной бабы.
Мы художники и так видим это дело.
Если надо, то еще отсебятины напишем и никто нам не указ. Как видим, так и пишем картины!

3.01.2022 13:24
Гость

Часто езжу на такси. Все водители вежливые. Предоплату никто не требовал, но если бы потребовали - заплатила бы, в чём криминал? На 1е сиденье сама не сажусь, на 2м как - то просторнее, т.к. езжу с сумкой большой. Водитель попросил не садиться с ним рядом - что кобениться - то? А потом жертву из себя изображать. Видно, скучно!

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