Прокуратура начала проверку после падения туристов в воду в Лебедином заказнике

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при оказании туристических услуг КГБУ "Алтайприрода" в Лебедином заказнике на озере Светлое, сообщает официальный сайт прокуратуры Алтайского края.
По данным ведомства, посетители озера несанкционированно вышли на лёд на расстоянии около 150 метров от туристических мостков, несмотря на наличие запрещающих знаков.
"Граждане провалились под лёд. Глубина на указанном участке составляет около 0,5 метра. Все посетители самостоятельно покинули место происшествия. Пострадавших нет. Оперативные службы не вызывались", – пишет прокуратура.
После инцидента пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что несколько посетителей озера Светлое в Лебедином заказнике пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. После этого на озере усилили охрану и разместили запрещающие знаки. Посетителям также напомнили о необходимости заботиться о личной и общественной безопасности и не подвергать себя и окружающих риску. Наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков, уточнили в Минприроды.
Комментарии
Маразм крепчает... Лебедей под следствие, администраzию оштрафовать, озеро засыпать! А с идиотами как быть? Оказать юридическую помощь в составлении жалобы в ЕСПЧ!
надеюсь, этих идиотов оштрафуют так, что они надолго запомнят!
это не про КГБУ "Алтайприрода".
черт побери, мне реально жаль, что там мелко...
Идиоты и вводе не тонут! Это каким тупым надо быть, чтобы выходить на лед в этом месте!
4.01.2022 17:20
- гость -
Ты один из тех, которым все и всё должны? Своей головой думать не умеешь, точно также, как и эти тупари!
Самое смешное, что эти идиоты сейчас и будут везде жаловаться, начнутся проверки, и окажется, что виновата администрация которая не установила ограждение, в итоге вообще запретят и закроют это место, тоже самое будет как и с горками.
4.01.2022 17:20
- гость -
4.01.2022 17:10, ты один из тех, что на видео, родственник или просто сочувствующий невоспитанным идиотам (я бы другое слово тут применила)?
4.01.2022 17:24
- гость -
Идиоты и вводе не тонут!
великая мудрость народная говорит не про идиотов. вот это оно и есть, только двуногое.
4.01.2022 17:26
Гость
На что им жаловаться? Что по льду решили походить толпой с селфимейкером?
Никуда русских нельзя выпускать! Была в Карловых Варах - там тоже на одной экскурсии было узкое место. И кто полез вперёд, расталкивая всех, кто пинался и орал? Догадайтесь!!! И когда выбрались на верх, была предложена вода и кто стал хватать, пить и тут же бросать бутылки...
Там даже лебеди и те охренели от действий тупорылых людей...
А мне интересно было прочитать что-то от граждан, замочивших там свои портки.
Просто интересно послушать их мотивацию)
Всех привлечь к ответственности кто зашёл и провалился, вина чья тут? Только их
Лёд не по госту, озеро осушить, деревянных лёбедей наставить, брать за просмотр 100 руб. за 30 мин.