Прокуратура начала проверку после падения туристов в воду в Лебедином заказнике

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при оказании туристических услуг КГБУ "Алтайприрода" в Лебедином заказнике на озере Светлое, сообщает официальный сайт прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, посетители озера несанкционированно вышли на лёд на расстоянии около 150 метров от туристических мостков, несмотря на наличие запрещающих знаков.

"Граждане провалились под лёд. Глубина на указанном участке составляет около 0,5 метра. Все посетители самостоятельно покинули место происшествия. Пострадавших нет. Оперативные службы не вызывались", – пишет прокуратура.

После инцидента пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что несколько посетителей озера Светлое в Лебедином заказнике пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. После этого на озере усилили охрану и разместили запрещающие знаки. Посетителям также напомнили о необходимости заботиться о личной и общественной безопасности и не подвергать себя и окружающих риску. Наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков, уточнили в Минприроды.