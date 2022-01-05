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На Алтае МЧС усилило контроль за рыбаками и любителями покататься на "плюшках"

, ИА "Амител"
В ведомстве напомнили, что в регионе есть только три официальные ледовые переправы
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Во время новогодних праздников алтайские спасатели работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить несчастные случаи на водоёмах. Об этом сообщили в пресс-службе алтайского ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что выездную работу проводит государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС). Специалисты отправляются на водоёмы, где обычно собираются рыбаки, чтобы предупредить их об опасности несанкционированного выхода на лёд.

В МЧС напоминают, что даже прочный на вид лёд может на самом деле оказаться неоднородным. Его толщина запросто может быть недостаточной для переправы или рыбалки.

Только за прошедшие сутки спасатели провели разъяснительные беседы в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, а также в Быстроистокском, Первомайском, Рубцовском, Шелаболихинском и Усть-Пристанском районах края.

Но следить приходится не только за рыбаками. В МЧС подчеркнули, что в "группу риска" входят также любители покататься на коньках или тюбингах ("плюшках") по замёрзшему водоёму. Это тоже может закончиться трагедией. В ведомстве рекомендуют обязательно иметь при себе спасательные средства, если вам уж пришлось выйти на лёд.

В МЧС напоминают, что только три ледовые переправы в Алтайском крае открыты официально на данный момент:

  • река Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – Островная);
  • река Обь – Усть-Пристанский район (н.п. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха);
  • река Обь – Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня).

Напомним, 3 января на Алтае туристы провалились под лёд озера Светлое в Лебедином заказнике. Благо, в том месте водоём оказался неглубоким, а потому никто не пострадал. Тем не менее прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 16:28
- гость -

Специалисты отправляются на водоемы, где обычно собираются рыбаки, чтобы предупредить их об опасности несанкционированного выхода на лед.

И что, у кого и за сколько теперь разрешение получать?

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