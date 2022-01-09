Оружие в России в 2022 году объявят источником повышенной опасности

Оружие в России с 2022 года станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го.

"После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", – сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.

Как пояснил изданию доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко, речь идёт в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд.

Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника.

"Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьём или иным видом был причинён вред", – пояснил юрист.