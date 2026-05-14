52 ранения. Что известно о жестоком убийстве 15-летнего мальчика в алтайском селе
Родственники утверждают, что у подростка сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы почти отрезаны
14 мая 2026, 11:55, ИА Амител
Жестокую расправу над 15-летним школьником устроили два жителя алтайского села Усть-Иша. При этом от семьи якобы скрывают подробности расследования и один из убийц проходит как свидетель, а на мать погибшего ребенка завели два административных дела.
Напомним, о жестоком убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. В СМИ и соцсетях появились подробности, amic.ru собрал информацию в одном материале.
«Подростка сначала жестоко избивали руками и ногами, а затем один из нападавших достал лезвие и начал наносить ему ранения. После этого школьник пытался убежать», — пишут "Плохие новости 18+".
Как уточняет Telegram-канал "112", подростка убили двое мужчин: на теле школьника насчитали 52 ранения.
Что произошло в селе Усть-Иша?
Как рассказали Telegram-каналу Baza родственники убитого, подросток поздно гулял с другом и встретил знакомых своей семьи — 22-летнего и 40-летнего местных жителей. Мужчины позвали школьника в гости.
Как уточняют "Известия", 22-летний сосед часто собирал несовершеннолетних и приобретал для них спиртное.
В доме по неизвестной причине вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом, он пытался спастись и убежать, но его поймали и добили.
Родственники утверждают, что у ребенка были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы почти отрезаны.
Как пытались скрыть убийство мальчика в селе Усть-Иша?
«Убийцы решили скрыть улики: смыли следы крови, сожгли одежду, а изуродованное тело мальчика планировали выкинуть в реку», — сообщает Baza.
Планы избавиться от тела сорвал местный житель, который зашел в дом и увидел происходящее. После этого стало понятно, что скрыть убийство уже не получится. В итоге вызвали полицию.
Как расследуют убийство подростка в селе Усть-Иша?
По словам родных погибшего, с самого момента трагедии они живут в неведении — мать не пустили на место преступления, попытки узнать подробности случившегося ни к чему не привели. А через несколько дней потерявшей сына женщине выписали два штрафа за недосмотр за ребенком, пишет Baza.
«Ей вменяют нахождение несовершеннолетнего вне дома в ночное время и пребывание ребенка в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают "Известия".
Как уточняет "112", сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля, хотя семья погибшего уверена, что он помогал скрывать следы убийства.
«Мужчина уехал из деревни и скрывается. Родные подростка опасаются, что дело попытаются замять», — пишет "112".
12:03:28 14-05-2026
Дэвид Линч.
12:04:35 14-05-2026
руки изуродованы вероятно потому что ребенок пытался защититься от ударов ножа
лицо изуродовано вероятно потому что били ножом в лицо
это не просто убийство а убийца имеет психические отклонения. Вероятно проявил себя маньяк возможно из другого региона отсиживался в этом селе
дело очень серьезное и межрегиональное. Серии по соседним регионам надо поднимать
13:43:59 14-05-2026
Холмс (12:04:35 14-05-2026) руки изуродованы вероятно потому что ребенок пытался защитит... А может просто не надо шариться по ночам где попало и с кем попало? А родителям следить за своими недорослями хотя бы по ночам?..
13:50:32 14-05-2026
Гость (13:43:59 14-05-2026) А может просто не надо шариться по ночам где попало и с кем ... а если шариться где попало-наказывать жестоким убийством?
вы злы в своих рассуждениях не меньше, чем те убийцы
13:53:23 14-05-2026
Гость (13:43:59 14-05-2026) А может просто не надо шариться по ночам где попало и с кем ... А может, просто не надо обвинять жертву убийства? Не, это фантастика. У убийцы же всегда масса смягчающих обстоятельств - он был пьян, на него не так посмотрели, не в то оделись, не там или не в то время прошли. Ну не может же быть виноват убийца. Надо, видимо, УК переписать - убили - сам виноват. А уж если убили кого женского пола, то убийце надо сразу давать медальку. Ибо сто процентов его просто спровоцировали.
14:09:46 14-05-2026
Гость (13:53:23 14-05-2026) А может, просто не надо обвинять жертву убийства? Не, это фа... А жертву никто и не обвиняет, он несовершеннолетний и глупый, речь о его родителях, у которых ребенок шарится по ночам с кем попало, а им ...
14:20:34 14-05-2026
Гость (14:09:46 14-05-2026) А жертву никто и не обвиняет, он несовершеннолетний и глупый... Да что вы говорите? А не вы ли постом выше написали - "А может просто не надо шариться по ночам где попало и с кем попало?"... "Шарились" не родители, а сам подросток. И что это, как не обвинение жертвы, не подскажете? Почему-то нормальному человеку понятно, что убивать, избивать и насиловать нельзя никого и ни при каких обстоятельствах. Но в нашем обществе обязательно найдутся персонажи, которые будут изобретать обстоятельства, в которых все-таки можно.
14:26:24 14-05-2026
Гость (14:09:46 14-05-2026) А жертву никто и не обвиняет, он несовершеннолетний и глупый... не обвиняет? "нечего шариться по ночам"-не обвинение, а что ?
обвинить жертву-
этим сильно грешит недалекая часть нашего общества
15:37:29 14-05-2026
Гость (13:43:59 14-05-2026) А может просто не надо шариться по ночам где попало и с кем ... вы тоже очень злой человек без эмпатии, если такое посмели написать. позорище
12:05:58 14-05-2026
Ей вменяют нахождение несовершеннолетнего вне дома в ночное время и пребывание ребенка в состоянии алкогольного опьянения», - уточняют "Известия".-------- и что здесь не так?...
13:32:33 14-05-2026
Гость (12:05:58 14-05-2026) Ей вменяют нахождение несовершеннолетнего вне дома в ночное ... Вероятно родители хотят избежать ответственности за недосмотр за ребенком. Вероятно они и виноваты в смерти ребенка.
14:38:03 14-05-2026
Гость (12:05:58 14-05-2026) Ей вменяют нахождение несовершеннолетнего вне дома в ночное ...
кровопийца, уймись
13:16:53 14-05-2026
Ну со свидетелем-то понятно - будет их двое, значит убийство пойдет как "совершенное группой лиц", а это не нужно никому. Отмазывают их конкретно..
14:27:25 14-05-2026
Мимопроходящий (13:16:53 14-05-2026) Ну со свидетелем-то понятно - будет их двое, значит убийство... ага, тот кто резал-убийца, кто держал-свидетель
05:58:56 15-05-2026
Гость (14:27:25 14-05-2026) ага, тот кто резал-убийца, кто держал-свидетель...
Так часто пытаются "упростить" дело полицейские. Хотя виноваты ОБА!
13:43:23 14-05-2026
Деталей нет и не будет, но зверства надо жестко пресекать. Вольностей много.
13:49:15 14-05-2026
Село русское. Не далеко от Бийска и Барнаула.
Диаспоры или что - народ не в курсе.
13:58:10 14-05-2026
Интересен факт, что задержанный в военной прокуратуре, т.е. это военнослужащий!, в отпуске или как.....
15:43:46 14-05-2026
Медведь-шатун (13:58:10 14-05-2026) Интересен факт, что задержанный в военной прокуратуре, т.е. ... тогда и суд должен быть полевой и скорый и расстрел в тот же день. Потому что военнослужащий это представитель нашего государства которое он опозорил как и свое подразделение
14:56:18 14-05-2026
Как рассказали Telegram-каналу Baza родственники убитого, подросток поздно гулял с другом и встретил знакомых своей семьи — 22-летнего и 40-летнего местных жителей. Мужчины позвали школьника в гости.-------- да уж, компания... друг молодец, что не пошел.
15:35:10 14-05-2026
из жизни гамадрилов какие-то истории
16:10:31 14-05-2026
Похоже хотели изнасиловать парнишку, а когда он отказал убили. Чтобы никто не узнал что они петухи.