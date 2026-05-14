Как рассказали Telegram-каналу Baza родственники убитого, подросток поздно гулял с другом и встретил знакомых своей семьи — 22-летнего и 40-летнего местных жителей. Мужчины позвали школьника в гости.

Как уточняют "Известия", 22-летний сосед часто собирал несовершеннолетних и приобретал для них спиртное.

В доме по неизвестной причине вспыхнул конфликт. Мальчика сначала стали избивать, а затем резать ножом, он пытался спастись и убежать, но его поймали и добили.

Родственники утверждают, что у ребенка были сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы почти отрезаны.