Стали известны подробности жестокого убийства 15-летнего подростка в Алтайском крае

Семья мальчика опасается, что расследование могут попытаться "замять"

14 мая 2026, 11:18, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стали известны новые подробности жестокого убийства 15-летнего подростка в Алтайском крае. По информации, опубликованной в соцсетях, школьника убили в селе Усть-Иша Красногорского района, а после расправы подозреваемые пытались скрыть следы преступления. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу обстоятельств дела на момент публикации по-прежнему не поступало.

Как сообщает паблик Baza со ссылкой на родственников погибшего, трагедия произошла в ночь на 17 апреля. Подросток вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме одного из местных жителей вместе еще с одним мужчиной.

По данным публикации, между взрослыми и школьником произошел конфликт. Подростка сначала избили, а затем стали наносить ему ножевые ранения. Как утверждают родственники, мальчик пытался убежать, однако его догнали и продолжили расправу.

По информации из соцсетей, на теле погибшего насчитали 52 ранения. Родные подростка утверждают, что у него были сильно повреждены руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны.

После убийства мужчины, как утверждается, попытались скрыть следы преступления. По данным публикаций, они смывали кровь, сожгли одежду и собирались вывезти тело подростка к реке. Помешал этому местный житель, который зашел в дом и увидел происходящее. После этого, как сообщается, один из мужчин вызвал полицию.

Родственники погибшего заявляют, что практически ничего не знают о ходе расследования. По их словам, мать подростка не пустили на место преступления, а попытки получить информацию о произошедшем долгое время не давали результата.

Кроме того, семья утверждает, что спустя несколько дней после трагедии в отношении матери школьника составили два административных протокола — за нахождение несовершеннолетнего ночью вне дома и в состоянии алкогольного опьянения.

По информации телеграм-канала "112", уголовное дело все же возбуждено. При этом, как утверждают родственники погибшего, задержан был только один из предполагаемых участников конфликта. Второй мужчина проходит по делу свидетелем и после случившегося уехал из села.

Семья подростка опасается, что расследование могут попытаться "замять", и требует огласки произошедшего.