Двух мужчин заподозрили в жестоком убийстве 15-летнего школьника в Алтайском крае

Подросток пытался убежать, однако нападавшие догнали его и добили

13 мая 2026, 17:51, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае родственники 15-летнего подростка потребовали огласки после его гибели. По информации, размещенной в паблике "Плохие Новости", школьник погиб после нападения двух мужчин, которые, как утверждается, пытались скрыть следы преступления.

По словам авторов публикаций, подростка сначала жестоко избивали руками и ногами, а затем один из нападавших якобы достал лезвие и начал наносить ему ранения. Как утверждается, даже после этого школьник пытался убежать, однако нападавшие догнали его. В результате подросток погиб.

После произошедшего мужчины, по данным соцсетей, якобы пытались скрыть следы преступления. Сообщается, что они смывали кровь, сожгли одежду и собирались избавиться от тела подростка, сбросив его в реку.

По информации авторов публикаций, этому помешал очевидец, который вызвал полицию.

Родственники погибшего подростка заявили, что опасаются мягкого наказания для фигурантов дела. По их словам, один из участников произошедшего якобы был отпущен правоохранителями и проходит по делу в качестве свидетеля.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу обстоятельств произошедшего и статуса фигурантов на момент публикации не поступало.