SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом
Он также рассказал о работе над оперой "Князь Владимир"
24 октября 2024, 20:40, ИА Амител
Российский исполнитель SHAMAN поделился подробностями подготовки к опере "Князь Владимир", премьера которой состоится 5-6 февраля следующего года. Об этом стало известно из сообщения издания "Аргументы и Факты".
По словам артиста, он полностью погрузился в роль, так как это не первые репетиции и примерки. SHAMAN признался, что сразу же согласился принять участие в проекте.
Исполнитель рассказал о теплых отношениях с Игорем Матвиенко, Николаем Расторгуевым и другими артистами. Он также сообщил, что часто созванивается и встречается с ними.
Ярослав Дронов ответил на вопрос о своем главном конкуренте. Он назвал себя через десять лет.
Ранее SHAMAN выпустил клип на песню "Отец". В ролике, опубликованном в социальных сетях, принял участие мальчик из Барнаула Егор Бахарев.
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