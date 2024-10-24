SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом

Он также рассказал о работе над оперой "Князь Владимир"

24 октября 2024, 20:40, ИА Амител

SHAMAN / Кадр из клипа на песню "Я русский"

Российский исполнитель SHAMAN поделился подробностями подготовки к опере "Князь Владимир", премьера которой состоится 5-6 февраля следующего года. Об этом стало известно из сообщения издания "Аргументы и Факты".

По словам артиста, он полностью погрузился в роль, так как это не первые репетиции и примерки. SHAMAN признался, что сразу же согласился принять участие в проекте.

Исполнитель рассказал о теплых отношениях с Игорем Матвиенко, Николаем Расторгуевым и другими артистами. Он также сообщил, что часто созванивается и встречается с ними.

Ярослав Дронов ответил на вопрос о своем главном конкуренте. Он назвал себя через десять лет.

Ранее SHAMAN выпустил клип на песню "Отец". В ролике, опубликованном в социальных сетях, принял участие мальчик из Барнаула Егор Бахарев.