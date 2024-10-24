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SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом

Он также рассказал о работе над оперой "Князь Владимир"

24 октября 2024, 20:40, ИА Амител

SHAMAN / Кадр из клипа на песню "Я русский"
SHAMAN / Кадр из клипа на песню "Я русский"

Российский исполнитель SHAMAN поделился подробностями подготовки к опере "Князь Владимир", премьера которой состоится 5-6 февраля следующего года. Об этом стало известно из сообщения издания "Аргументы и Факты".

По словам артиста, он полностью погрузился в роль, так как это не первые репетиции и примерки. SHAMAN признался, что сразу же согласился принять участие в проекте.

Исполнитель рассказал о теплых отношениях с Игорем Матвиенко, Николаем Расторгуевым и другими артистами. Он также сообщил, что часто созванивается и встречается с ними.

Ярослав Дронов ответил на вопрос о своем главном конкуренте. Он назвал себя через десять лет.

Ранее SHAMAN выпустил клип на песню "Отец". В ролике, опубликованном в социальных сетях, принял участие мальчик из Барнаула Егор Бахарев.

музыка Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

04:31:51 25-10-2024

Взлетел выше крыши малохольный

  12 Нравится
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Гость

06:33:34 25-10-2024

фляга свистит

  14 Нравится
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Гость

07:36:41 25-10-2024

тихо шифером шурша, крыша едет не спеша

  8 Нравится
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Дюша

08:57:21 25-10-2024

Есть категории, в которых единственный участник...В своей весовой - оголтелый националпатриотизм он единственный...Потому и конкурентов нет...

  3 Нравится
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Мусик

09:47:03 25-10-2024

Дюша (08:57:21 25-10-2024) Есть категории, в которых единственный участник...В своей ве... будут

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ыть

09:08:39 25-10-2024

Скромняга, рукалицо.

  3 Нравится
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ППШариков

09:54:06 25-10-2024

Самонадеянное заявление.

  5 Нравится
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