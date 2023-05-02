64 пожара потушили в Алтайском крае 1 мая
15 возгораний произошло в жилом секторе
02 мая 2023, 09:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае 1 мая, в День Весны и Труда, потушили 64 пожара, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Из этого количества 15 возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре пожара.
1 мая барнаульские пожарные устроили шоу для жителей города на площади Свободы, где вскрывали автомобиль, проходили полосу препятствий, танцевали вальс, демонстрировали навыки борьбы с огнём, показывали современную и ретротехнику.
Напомним, 28 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим, во время которого категорически запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и посещать лес. Нарушения наказываются крупными штрафами.
Читайте также в сюжете: Первомай - 2023
Комментарии 0