64 пожара потушили в Алтайском крае 1 мая

15 возгораний произошло в жилом секторе

02 мая 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае 1 мая, в День Весны и Труда, потушили 64 пожара, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Из этого количества 15 возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре пожара.

1 мая барнаульские пожарные устроили шоу для жителей города на площади Свободы, где вскрывали автомобиль, проходили полосу препятствий, танцевали вальс, демонстрировали навыки борьбы с огнём, показывали современную и ретротехнику.

Напомним, 28 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим, во время которого категорически запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и посещать лес. Нарушения наказываются крупными штрафами.