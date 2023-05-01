Барнаульские пожарные устроили эффектное шоу ко Дню пожарной охраны

Спасатели продемонстрировали свои навыки борьбы с огнём

01 мая 2023, 14:53, ИА Амител





































Праздник, посвящённый 374-й годовщине образования Пожарной охраны России / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

Барнаульские пожарные 1 мая устроили шоу для жителей города на площади Свободы. Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели программу ко Дню пожарной охраны. Видео опубликовали в сообществе "Барнаул 22".

Видео: Елена Лопатина

Пожарные вскрывали автомобиль, тушили избушки, тягали пожарные машины, проходили полосу препятствий и танцевали вальс.

Видео: Елена Лопатина

Сами спасатели не только показали современную и ретротехнику, но и продемонстрировали свои навыки борьбы с огнём.

Видео: Елена Лопатина