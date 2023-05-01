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Барнаульские пожарные устроили эффектное шоу ко Дню пожарной охраны

Спасатели продемонстрировали свои навыки борьбы с огнём

01 мая 2023, 14:53, ИА Амител

Барнаульские пожарные 1 мая устроили шоу для жителей города на площади Свободы. Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели программу ко Дню пожарной охраны. Видео опубликовали в сообществе "Барнаул 22".

Видео: Елена Лопатина

Пожарные вскрывали автомобиль, тушили избушки, тягали пожарные машины, проходили полосу препятствий и танцевали вальс.

Видео: Елена Лопатина

Сами спасатели не только показали современную и ретротехнику, но и продемонстрировали свои навыки борьбы с огнём.

Видео: Елена Лопатина
 
Барнаул праздники Первомай

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07:21:52 02-05-2023

Молодцы. Умеют

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