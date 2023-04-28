Особый противопожарный режим ввели на территории Алтайского края
В МЧС напомнили о штрафах, за нарушение этого режима
28 апреля 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Это временная мера противопожарной безопасности. Нарушение требований приведёт к наложению штрафа.
Спасатели отметили, что 28 апреля на территории региона во второй половине дня ожидается сильный ветер, который ускоряет распространение природных пожаров и осложняет их тушение.
Ранее amic.ru рассказал, как правильно сжигать мусор на участке, чтобы не нарушить закон.
14:38:10 28-04-2023
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