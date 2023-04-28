Особый противопожарный режим ввели на территории Алтайского края

В МЧС напомнили о штрафах, за нарушение этого режима

28 апреля 2023, 14:20, ИА Амител













Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Это временная мера противопожарной безопасности. Нарушение требований приведёт к наложению штрафа.

Спасатели отметили, что 28 апреля на территории региона во второй половине дня ожидается сильный ветер, который ускоряет распространение природных пожаров и осложняет их тушение.

Ранее amic.ru рассказал, как правильно сжигать мусор на участке, чтобы не нарушить закон.