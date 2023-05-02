Самые яркие моменты праздника смотрите в фоторепортаже amic.ru

02 мая 2023, 08:15, ИА Амител





















































































































































































































































































































































Первомай в Барнауле / Фото: Алина Богомолова, Владимир Игнатов, Смолихина Екатерина

Первомай в Барнауле, несмотря на холодную погоду и небольшой снег, вызвал интерес у горожан. С самого утра барнаульцы отправились на площадь Свободы, чтобы посмотреть на показательные выступления пожарных. В обед всё внимание переместилось на набережную, где прошёл парад судов в честь начала летней навигации. Ещё раньше в Нагорном парке первые лица края возложили цветы к стеле "Барнаул – город трудовой доблести".

Ещё в этот день краевая столица организовала сразу два легкоатлетических забега – на призы газеты "Алтайская правда" и в честь 100-летия спортивного общества "Динамо". В одном из соревнований даже принял участие знаменитый Сергей Шубенков. Не обошли вниманием Первомай и политические партии. Коммунисты провели маёвку, а либерал-демократы – автопробег. Профсоюзы же в Барнауле (в отличие от Бийска) не стали выходить на митинг. Наконец, в финале дня барнаульцев ждал красочный фейерверк. На этот раз салют запускали с баржи в акватории Оби.

О том, как прошло 1 мая в Барнауле – смотрите в нашем большом праздничном фоторепортаже.