90% нелегальных БАДов представлены на маркетплейсах

Роскачество обнаружило на интернет-площадках 400 товаров с запрещенными веществами

15 мая 2026, 21:03, ИА Амител

Витамины, авитаминоз, БАДы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Почти 90% биологически активных добавок (БАД), поступающих на рынок РФ по серым поставкам, продаются на маркетплейсах, сообщает "Коммерсант".

Роскачество обнаружило на маркетплейсах свыше 400 товаров, в составе которых были запрещенные для использования в биодобавках вещества, такие как ашваганда (обладает нефротоксичным эффектом), эфедра (входит в перечень сильнодействующих наркотических и психотропных растений), кава-кава (за реализацию в РФ предусмотрена уголовная ответственность).

Как отмечают эксперты, бизнес офлайн-фармретейлеров жестко регламентирован и постоянно проверяется надзорными органами.

При этом за продажу БАДов без всей необходимой документации маркетплейсы ответственности не несут. Хотя, как заявили изданию в Ozon, карточки БАДов до публикации на витрине автоматически сверяются с реестром Роспотребнадзора и системой "Честный знак". Алгоритмы анализируют описание, свойства товара и ключевые слова, после чего подозрительные карточки отправляются на дополнительную проверку. В Wildberries утверждают, что проводят аналогичный контроль.