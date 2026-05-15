90% нелегальных БАДов представлены на маркетплейсах
Роскачество обнаружило на интернет-площадках 400 товаров с запрещенными веществами
15 мая 2026, 21:03, ИА Амител
Почти 90% биологически активных добавок (БАД), поступающих на рынок РФ по серым поставкам, продаются на маркетплейсах, сообщает "Коммерсант".
Роскачество обнаружило на маркетплейсах свыше 400 товаров, в составе которых были запрещенные для использования в биодобавках вещества, такие как ашваганда (обладает нефротоксичным эффектом), эфедра (входит в перечень сильнодействующих наркотических и психотропных растений), кава-кава (за реализацию в РФ предусмотрена уголовная ответственность).
Как отмечают эксперты, бизнес офлайн-фармретейлеров жестко регламентирован и постоянно проверяется надзорными органами.
При этом за продажу БАДов без всей необходимой документации маркетплейсы ответственности не несут. Хотя, как заявили изданию в Ozon, карточки БАДов до публикации на витрине автоматически сверяются с реестром Роспотребнадзора и системой "Честный знак". Алгоритмы анализируют описание, свойства товара и ключевые слова, после чего подозрительные карточки отправляются на дополнительную проверку. В Wildberries утверждают, что проводят аналогичный контроль.
16:16:25 16-05-2026
Маркетплейсы давно стали средоточением контрафакта и контрабанды