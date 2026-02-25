НОВОСТИ Здоровье

С 1 марта в России ужесточат правила назначения БАДов

Врачи смогут рекомендовать их только при соблюдении сразу нескольких условий

25 февраля 2026, 14:06, ИА Амител

Таблетки для похудения / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
В России с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила назначения биологически активных добавок при оказании медицинской помощи. Соответствующие изменения закреплены в приказе Министерства здравоохранения РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, врачи смогут рекомендовать БАДы только при соблюдении сразу нескольких условий: добавка должна иметь государственную регистрацию, входить в утвержденный перечень и назначаться строго при наличии медицинских показаний.

В приказе прямо указано: «Назначение БАДов осуществляется при условии их государственной регистрации, включения в перечень и наличия показаний к применению».

Отдельное внимание уделено оформлению таких назначений. Медицинский работник обязан подробно зафиксировать в документации пациента наименование биологически активного вещества, продолжительность курса, способ и схему приема, а также обоснование необходимости использования добавки. Эти данные должны вноситься в медицинскую карту наравне с информацией о лекарственных препаратах и других назначениях лечащего врача.

Также в приказе подчеркивается, что выписывать БАДы смогут не все специалисты. Такое право будет только у тех медицинских работников, чьи полномочия на назначение добавок прямо предусмотрены должностными инструкциями и соответствуют их профессиональной компетенции.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства для детей. В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко она предложила поднять максимальный возраст ребенка, на которого распространяется эта льгота, с 6 до 14 лет.

Комментарии 2

Гость

16:03:08 25-02-2026

Пальмовое масло ума не хватает запретить, а БАДы надо запретить.

Гость

08:10:31 26-02-2026

на лицо явная заинтересованность государства в отсутствие лечения населения. Хорошие лекарственные препараты, релаьно помогающие - ввозить запрещено, начали лазейку обходить бадами, теперь и их под запрет. Чтобы покупали мел местного производства, который как и многое другое направлен лишь на выжим бабла. бизнес и ничего личного. ироды.

