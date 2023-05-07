А ну-ка, девушки. Как в годы войны на Алтае появилась женская бригада "8 марта"

История специальной женской бригады, которая в годы войны заменила ушедших на фронт мужчин

07 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: РЖД

На железной дороге в России с момента её основания всегда работали мужчины. Единственной должностью, на которую принимали девушек, была дежурная по переезду – "переездная сторожиха". Однако в суровые годы Великой Отечественной на смену ушедшим на фронт мужчинам пришли хрупкие девушки. В Алтайском крае за доставку на фронт техники, продуктов питания и медикаментов отвечала специально созданная железнодорожная женская бригада "8 марта". Работа была настолько тяжёлой, что девушки буквально засыпали на ходу, а во время следования паровоза из Барнаула в Черепаново им приходилось перекидать до 20 тонн угля. Рассказываем историю специальной женской бригады, которая помогла добыть Победу.

Дорогу женщинам

Обучать железнодорожным специальностям женщин в СССР начали в конце 30-х: мужчины всё больше требовались для армии, поэтому начиная со второй половины десятилетия женщины начали осваивать сугубо мужские специальности. Среди них – машинист паровоза, помощник машиниста, а также кочегар. В феврале 1939 года 26 девушек окончили шестимесячные курсы помощников машиниста паровоза для барнаульского депо. Первой женщиной, вставшей за "руль" паровоза на Алтае, стала Валентина Калугина. Большую роль играла пропаганда: по радио и в газетах рассказывали, что женщины должны наравне с мужчинами работать на важных предприятиях.

В июне 1941 года началась война и в Алтайском крае объявили массовую мобилизацию. На фронт призвали большую часть алтайских железнодорожников, при этом нагрузка на отрасль выросла в несколько раз. На Алтай по железной дороге эвакуировали с центральной части страны заводы и предприятия. На фронт же доставляли технику, патроны и солдат. На смену мужчинам на железную дорогу пришли работать хрупкие девушки, старики, а также подростки. Многие газеты выходили с заголовками: "Женщины, овладевайте управлением локомотивом, заменяйте мужчин! Всё для фронта, всё для Победы!"

Уже летом 1941 года на барнаульском участке железной дороги начали массово обучать женщин необходимым для фронта специальностям. Они работали машинистами, диспетчерами, стрелочниками, кондукторами, проводниками и путевыми обходчиками.

Как рассказала amic.ru заведующая выставочным центром Алтайского территориального управления ЗСЖД Ольга Рогожникова, женщины ничуть не уступали мужчинам в отоплении паровоза, перекидывая в топку за поездку из Барнаула в Черепаново до 20 тонн угля. Особенно девушки, многим из которых едва исполнилось 17 лет, помогали доставлять по ж/д дороге на Алтай эвакуированные заводы и предприятия. Эшелоны в Барнаул приходили без перерыва, поэтому необходимо быстро его разгрузить и развести по разным концам города. Всего за несколько недель во все концы краевой столицы проложили рельсы, чтобы было удобнее разгружать оборудование. Большинство из этих рельсов сохранились и сегодня. Также алтайские железнодорожницы, например, регулярно доставляли уголь на фронт.

"Это была героическая работа. На станцию приходили семьями. Разгружать оборудование помогали даже дети. Когда приходили эшелоны, многие девушки работали сутками. Сейчас масштаб работы представить очень сложно. От них исходил настоящий патриотизм. Без женщин не было бы победы", – поясняет Ольга Рогожникова.

Бригада "8 марта"

К 1943 году на алтайской железной дороге работало более 300 девушек. В годы Великой Отечественной женщины-железнодорожницы заменили сильный пол везде где можно – у станков и слесарных верстаков, в кабинах паровозов. Женщины, молодёжь и пенсионеры составляли более 70% работников железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны.

Спустя два года после начала войны, по приказу Иосифа Сталина с фронта постепенно начали возвращать железнодорожников. Они должны были обеспечить нужды армии, которая перешла в контрнаступление. Однако свободных рук всё равно не хватало. В мае 1943 года в паровозном депо Барнаула была создана полностью женская бригада, получившая название "8 марта". Старшим машинистом назначена Агафья Порватова. Женская паровозная бригада просуществовала до конца войны. Работать приходилось по 40-50 часов подряд. Многие участницы бригады до войны учились в школе и за свою смену умудрялись перекидать от 10 до 20 тонн угля. Учитывая тяжёлую нагрузку, в дальние рейсы отправлялись сразу две девушки-кочегара. Вот как о том времени вспоминает в книге "Сто лет по рельсам Алтая" кочегар паровоза Анна Камагаева. Работать в депо она начала после шестого класса.

"В 1942 году нас мобилизовали на трудовой фронт и отправили в Барнаул в ФЗО учиться на кочегара. В комнате общежития жили по пять-шесть человек. Со мной жили Переверзева Люба, Мухортова Таня, Волкова Аня и Шалаева Даша. Жили дружно. Кормили нас в столовой ЖУ-2. Не скажу, что очень хорошо, но нам, деревенским девчонкам, вполне хватало. Так вот и проучились до Нового, 1943 года. А потом пришли на работу в депо. Поставили меня в бригаду к машинисту Ларцеву Михаилу и помощнику Грахову Константину. А какой из меня паровозник, видно сразу. Даже снаружи. Зима тогда была морозная. Вот и одета я была в ватные брюки, ватник и валенки огромного размера. Даже просто идти тяжело, а тут надо работать. И в первый же день мне поручили "самую ответственную работу". Надо было идти впереди паровоза, когда он из депо выезжал, и метлой мести рельсы, чтобы не застрять. А что делать? Иду, мету. А сама думаю, как же я потом, когда с поездом быстро поедем, мести буду? Спросила Грахова, а тот говорит, что надо на переднюю площадку сесть и мести. Вот ведь черти! Потом-то я смеялась, а в тот день и поплакала же. Обидно было, что так меня разыграли. Это что. Других девчонок и воду в тендере метлой мешать заставляли, чтобы она не замёрзла, и раскалённый резак тащить в тендер и в воду опускать", – вспоминает Анна Камагаева.

Всех участниц бригады "8 марта" наградили различными медалями и наградами всесоюзного значения. После войны многие участницы бригады остались работать на железной дороге. Однако всего лишь несколько девушек стали помощницами машиниста.

"Эти девушки помогли, работая в тылу, добиться Победы", – заключила Ольга Рогожникова.

Сегодня на Западно-Сибирской железной дороге около 35% всех сотрудников – женщины.