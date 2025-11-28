Афганистан предложил направить в Россию трудовых мигрантов для сельского хозяйства

Кабул рассчитывает в перспективе направлять специалистов и в другие сферы

28 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Афганистан ведет переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства. Об этом РИА Новости сообщил посол Хассан Гулл Хассан.

По его словам, тема участия афганских рабочих в аграрных проектах обсуждалась на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Дипломат отметил, что Кабул рассчитывает в перспективе направлять специалистов и в другие сферы, однако до конкретных договоренностей дело пока не дошло – между сторонами продолжается диалог.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия готовят соглашение о привлечении индийских рабочих, которое могут подписать во время декабрьского визита Владимира Путина в Нью-Дели.