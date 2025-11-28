Афганистан предложил направить в Россию трудовых мигрантов для сельского хозяйства
Кабул рассчитывает в перспективе направлять специалистов и в другие сферы
28 ноября 2025, 20:30, ИА Амител
Афганистан ведет переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства. Об этом РИА Новости сообщил посол Хассан Гулл Хассан.
По его словам, тема участия афганских рабочих в аграрных проектах обсуждалась на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Дипломат отметил, что Кабул рассчитывает в перспективе направлять специалистов и в другие сферы, однако до конкретных договоренностей дело пока не дошло – между сторонами продолжается диалог.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия готовят соглашение о привлечении индийских рабочих, которое могут подписать во время декабрьского визита Владимира Путина в Нью-Дели.
21:06:09 28-11-2025
Только этих еще не хватало
21:26:34 28-11-2025
Ветераны Афгана е живы
Решили поиздеваться нпд стариками ?
21:54:41 28-11-2025
Своих мало что ли? Может хватит тащить в страну неизвестно кого и зачем...
22:10:18 28-11-2025
У нас за ихнее сельское хозяйство вообще то срок дают
22:23:08 28-11-2025
да вы ИЗДЕВАЕТЕСЬ???!!!!
08:42:44 29-11-2025
Что-то и читать уже не хочется, во что превращают Россию. ЕСли к нам в конце 70-начале 80-х привозили вьетнамцев для работы, они приезжали без семей, жили в общежитии на Профинтерна недалеко от парка МК, ныне Изумрудный, по утрам за ними приходил автобус, который отвозил их на ХБК Сам видел много раз , дорога на работу там пролегала. ПРи них были и наши типа руководителей, водили их в кинотеатры, даже на концерты.Не помню,чтоб болтались они по городу просто так
09:48:36 29-11-2025
И столицу в Махачкалу перенести.
09:58:54 29-11-2025
У себя все проблемы решили, на полях роботы, в космосе отелей понастроили, продолжительность жизни 122 года..
12:55:11 29-11-2025
Ну класс...
Вроде как боретесь с мигрантами и тут же их завозите еще
19:23:57 29-11-2025
Американцы вон уже привлекли. Вчера пару человек такой трудяга порешил. Из всех самых отсталых помоек мира решили собрать "специалистов"?