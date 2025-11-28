НОВОСТИОбщество

Афганистан предложил направить в Россию трудовых мигрантов для сельского хозяйства

Кабул рассчитывает в перспективе направлять специалистов и в другие сферы

28 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Афганистан ведет переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства. Об этом РИА Новости сообщил посол Хассан Гулл Хассан.

По его словам, тема участия афганских рабочих в аграрных проектах обсуждалась на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Дипломат отметил, что Кабул рассчитывает в перспективе направлять специалистов и в другие сферы, однако до конкретных договоренностей дело пока не дошло – между сторонами продолжается диалог.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия готовят соглашение о привлечении индийских рабочих, которое могут подписать во время декабрьского визита Владимира Путина в Нью-Дели.

Комментарии 10

Гость

21:06:09 28-11-2025

Только этих еще не хватало

Гость

21:26:34 28-11-2025

Ветераны Афгана е живы
Решили поиздеваться нпд стариками ?

...

21:54:41 28-11-2025

Своих мало что ли? Может хватит тащить в страну неизвестно кого и зачем...

Гость

22:10:18 28-11-2025

У нас за ихнее сельское хозяйство вообще то срок дают

Гость

22:23:08 28-11-2025

да вы ИЗДЕВАЕТЕСЬ???!!!!

Горожанин.

08:42:44 29-11-2025

Что-то и читать уже не хочется, во что превращают Россию. ЕСли к нам в конце 70-начале 80-х привозили вьетнамцев для работы, они приезжали без семей, жили в общежитии на Профинтерна недалеко от парка МК, ныне Изумрудный, по утрам за ними приходил автобус, который отвозил их на ХБК Сам видел много раз , дорога на работу там пролегала. ПРи них были и наши типа руководителей, водили их в кинотеатры, даже на концерты.Не помню,чтоб болтались они по городу просто так

Гость

09:48:36 29-11-2025

И столицу в Махачкалу перенести.

dok_СФ

09:58:54 29-11-2025

У себя все проблемы решили, на полях роботы, в космосе отелей понастроили, продолжительность жизни 122 года..

Гость

12:55:11 29-11-2025

Ну класс...
Вроде как боретесь с мигрантами и тут же их завозите еще

е

19:23:57 29-11-2025

Американцы вон уже привлекли. Вчера пару человек такой трудяга порешил. Из всех самых отсталых помоек мира решили собрать "специалистов"?

