Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта 2024 года

15 февраля 2024, 07:40, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: amic.ru

В Барнауле за прошедшую неделю появилось много баннеров за четырех кандидатов в президенты России. Они есть как в центре, так и в спальных районах города. Amic.ru показывает, как они выглядят.

Раньше всех в Барнауле появились баннеры в поддержку самовыдвиженца, действующего президента Владимира Путина. На них, в отличие от других кандидатов, нет фотографии претендента на пост главы государства. Вместо нее – фото Барнаула. Также на баннере нет никакого лозунга.

Баннеры за кандидатов в президенты России – 2024 / Фото: amic.ru

Совсем недавно в городе появились баннеры остальных кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ). Они выполнены в более привычном стиле: с фамилией, лозунгом и фотографией.

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Всего в бюллетене будет четыре кандидата. Подробнее о них можно узнать здесь. Кстати, в Алтайском крае проголосовать можно будет как на избирательных участках, так и по ДЭГ.

На выборах могло было быть и больше кандидатов, однако ЦИК не допустила до них Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России"). В их подписях комиссия обнаружила большое количество брака. Надеждин еще попытается оспорить решение ЦИК в Верховном суде.