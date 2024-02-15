Баннеры за кандидатов в президенты России появились в Барнауле. Как они выглядят?
Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта 2024 года
15 февраля 2024, 07:40, ИА Амител
В Барнауле за прошедшую неделю появилось много баннеров за четырех кандидатов в президенты России. Они есть как в центре, так и в спальных районах города. Amic.ru показывает, как они выглядят.
Раньше всех в Барнауле появились баннеры в поддержку самовыдвиженца, действующего президента Владимира Путина. На них, в отличие от других кандидатов, нет фотографии претендента на пост главы государства. Вместо нее – фото Барнаула. Также на баннере нет никакого лозунга.
Совсем недавно в городе появились баннеры остальных кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ). Они выполнены в более привычном стиле: с фамилией, лозунгом и фотографией.
Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Всего в бюллетене будет четыре кандидата. Подробнее о них можно узнать здесь. Кстати, в Алтайском крае проголосовать можно будет как на избирательных участках, так и по ДЭГ.
На выборах могло было быть и больше кандидатов, однако ЦИК не допустила до них Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России"). В их подписях комиссия обнаружила большое количество брака. Надеждин еще попытается оспорить решение ЦИК в Верховном суде.
07:46:00 15-02-2024
У Харитонова сильный лозунг
07:52:35 15-02-2024
харитонов какие то выселки "облепил" собой. на места, где людей больше ходит, денег пожалел?
08:06:32 15-02-2024
Гость (07:52:35 15-02-2024) харитонов какие то выселки "облепил" собой. на места, где лю... В центре ему никто не даст "лепить"
08:24:20 15-02-2024
Гость (07:52:35 15-02-2024) харитонов какие то выселки "облепил" собой. на места, где лю... те места другим кандидатом заняты, других туда не пустят
08:24:10 15-02-2024
Против всех. Будет там такая графа?
08:35:56 15-02-2024
Гость (08:24:10 15-02-2024) Против всех. Будет там такая графа? ... "Дядя Петя ты дурак?" (с)
08:55:23 15-02-2024
Гость (08:24:10 15-02-2024) Против всех. Будет там такая графа? ... Нет смысла голосовать "против всех" можно проголосовать против одного конкретного
10:14:44 15-02-2024
Гость (08:24:10 15-02-2024) Против всех. Будет там такая графа? ... это не твоя борьба. Не важно как ты поступишь на выборах, это не тот инструмент, которым можно что-то улучшить.
09:32:59 15-02-2024
А почему на банере возле Ашана на Власихинской - дама в хиджабе? Их официально разрешили? Это лояльный электорат? Помошники поднятия демографии?
10:03:03 15-02-2024
Гость (09:32:59 15-02-2024) А почему на банере возле Ашана на Власихинской - дама в хи... Ну дам в хиджабе никто и не запрещал никогда
10:12:59 15-02-2024
Гость (09:32:59 15-02-2024) А почему на банере возле Ашана на Власихинской - дама в хи... не бойся хиджаба (платок по русскому), бойся дураков.
13:13:36 15-02-2024
Пустая трата времени и государственных денег. Какие они конкуренты Путину, если они все за него?! Как могут они быть соперникам, если их партии во всём поддерживают Путина?! Мнимые выборы, показуха для Запада.
13:28:42 15-02-2024
А сколько стоит место этих банеров? Озвучте.
13:47:20 15-02-2024
Гость (13:28:42 15-02-2024) А сколько стоит место этих банеров? Озвучте.... Билборд (3х6)- от 40 т.р. в месяц смотря в каком месте города.
14:05:36 15-02-2024
Гость (13:28:42 15-02-2024) А сколько стоит место этих банеров? Озвучте.... Платит партия. Партия прошла в Госдуму, значит ей деньги дает государство. В итоге баннеры из бюджетных денег, все налогоплательщики страны скинулись.
20:30:53 15-02-2024
Не понял смысла плаката "Россия Путин 2024". Разве Россия это Путин?