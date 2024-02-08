Либерала Бориса Надеждина не допустили до выборов президента России
9147 подписей за Надеждина были признаны недействительными
08 февраля 2024, 16:15, ИА Амител
Кандидата в президенты России от партии "Гражданская инициатива", либерала Бориса Надеждина не допустили до выборов. Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации на заседании 8 февраля. Причина – большое количество брака в подписях, сообщили в ЦИК. Всего 9,1 тысячи подписей были признаны недействительными, рассказали на заседании ЦИК.
Какие претензии возникли к Надеждину?
В ЦИК взяли на проверку 60 тысяч подписей за выдвижение Бориса Надеждина, из них 9209 (15,3%) были признаны недействительными. Такой процент предполагал отказ в регистрации кандидата, ведь для попадания в бюллетень нужно не более 5% брака. Кроме того, замглавы ЦИК Николай Булаев сказал, что Надеждин сдал подписи людей, которые уже умерли.
Из-за большого количества брака в подписях заседание ЦИК по регистрации кандидатов перенесли с 7 на 8 февраля для ознакомления команд Бориса Надеждина и кандидата от "Коммунистов России" Сергея Малинковича (у него было 14% брака в подписях) с результатами проверки.
"В данном случае ЦИК России идет им навстречу, даже несмотря на то, что у каждого была возможность, которой команда Малинковича воспользовалась частично, а команда Надеждина не воспользовалась совсем, – присутствовать непосредственно все дни в ЦИК во время проверки их подписей", – приводит слова председателя Центризбиркома Эллы Панфиловой телеграм-канал комиссии.
Изданию РИА Новости Надеждин сказал, что его команда работает над защитой подписей, которые не приняли в ЦИК, "но все отбить нереально".
Однако в своем телеграм-канале политик сообщил, что ему достаточно "отбить" 4,5 тысячи подписей из 9209 недействительных. Также он отметил, что при отказе в регистрации будет обжаловать решение в Верховном суде.
При этом на заседании в ЦИК 8 февраля зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что представители Надеждина на проверку подписей не явились.
Сколько подписей признаны недействительными?
На заседании 8 февраля отметили, что 858 подписей за Надеждина были признаны недействительными по результатам проверки МВД. Также в подписях за Надеждина нашли 11 умерших людей. Два сборщика подписей за Надеждина были членами избиркомов, они собрали 360 подписей, которые признали недействительными. Также почти три тысячи подписей забраковали из-за несоответствия данных о сборщиках.
В итоге 9147 подписей за Надеждина были признаны недействительными, а действительными – 95 587 подписей. Тем самым он "отбил" всего 63 подписи, получил менее 100 тысяч подписей и не был допущен к выборам.
Надеждин в ЦИК сказал, что они собрали 200 тысяч подписей, то есть в два раза больше, чем принесли. И 45,2 тысячи граждан России пожертвовали 102 млн рублей. Надеждин попросил перенести решение вопроса о его выдвижении на 10 февраля, отметив, что времени на проверку всех подписей было недостаточно.
"Здесь стою не только я, за моей спиной сотни тысяч граждан России, которые поставили подпись в мою поддержку. Также 45 тысяч граждан России пожертвовали мне 102 млн рублей. Здесь находятся десятки миллионов людей, которые хотят за меня голосовать. По всем опросам я на втором месте на выборах после Путина, а вы мне рассказываете об 11 умерших. Давайте соблюдать процедуру, – сказал Надеждин.
Председатель ЦИК Элла Памфилова спросила Надеждина, почему он не присутствовал на проверке подписей. И слова кандидата она назвала манипуляцией. В переносе заседания ему отказали. Памфилова отметила, что все сроки были соблюдены и ЦИК не может нарушать регламент из-за одного кандидата. Решение ЦИК Надеждин намерен обжаловать в Верховном суде. При этом он отметил, что не имеет претензий к Центризбиркому и процедура устроена так, что соблюсти ее практически невозможно.
Напомним, что Борис Надеждин выдвигался от партии "Гражданская инициатива". 28 декабря 2023 года ЦИК допустила его к сбору подписей. Всего ему нужно было собрать 100 тысяч подписей избирателей.
Штабы Надеждина по сбору подписей открылись во многих регионах страны, в Алтайском крае их было больше, чем в других субъектах РФ: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. В регионе Надеждин собрал чуть больше 4 тысяч подписей, в ЦИК направили 2,5 тысячи. Всего по стране Надеждин собрал более 200 тысяч подписных листов, в его штабы выстраивались большие очереди.
Кто в итоге попал в бюллетень?
Всего в избирательном бюллетене оказалось четыре кандидата. Это самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин и представители парламентских партий Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Кто еще выбыл из гонки?
Как и у Бориса Надеждина, брак в подписях (14%) обнаружили у депутата АКЗС, кандидата от "Коммунистов России" Сергея Малинковича, его также не допустили к выборам. У него забраковали 8979 подписей. Самовыдвиженец, блогер Рада Русских сдала в ЦИК только 476 подписей из необходимых 300 тысяч, писал ТАСС. Соответственно, она в бюллетень также не попала.
Сами снялись с выборов лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, самовыдвиженец, экоактивист Анатолий Баташев, а также Ирина Свиридова от Демократической партии России.
16:21:04 08-02-2024
Ну и хорошо! Ибо... Надеждин = Навальный = Ельцин!!! А мы все хорошо помним куда завел нас этот главный герой Ельцин-центра...!?
16:34:08 08-02-2024
Гость (16:21:04 08-02-2024) Ну и хорошо! Ибо... Надеждин = Навальный = Ельцин!!! А мы вс... Какой он герой?Использованный пре... то есть персонаж.
09:13:51 09-02-2024
Гость (16:21:04 08-02-2024) Ну и хорошо! Ибо... Надеждин = Навальный = Ельцин!!! А мы вс... Когнитивный диссонанс не мучает, не? Центр знаменитому либералу строили то исключительно на пожертвования да (ну не из бюджета же)? Да и цветы на юбилеи туда носят исключительно выше означенные вами либералы, и детей туда водят наверное подпольно с подачи либералов да еще поди и прозападных ...
16:24:25 08-02-2024
либералы, гоу хоум!
22:03:11 08-02-2024
Элен без ребят (16:24:25 08-02-2024) либералы, гоу хоум! ... Элен, гоу работать!
16:25:05 08-02-2024
а кто то сомневался что будут еще кандидаты
16:54:14 08-02-2024
Гость (16:25:05 08-02-2024) а кто то сомневался что будут еще кандидаты ... не ну петрушки то будут
16:25:50 08-02-2024
Склизкие эти либералы.Как двухвостки...
16:31:00 08-02-2024
Нехорошо подписи умерших людей в ЦИК приносить) Это ведет к фиаско) Досвидос, боря)
16:34:03 08-02-2024
В ТГ-каналах выложено видео с Надеждиным в ЦИК, где он в ответ на претензии по подписям говорит: Это, конечно, наш косяк просто фантастический. Кому этого недостаточно?
16:35:13 08-02-2024
Почему в Госуслугах все время предлагают голосовать за благоустройство помоек, а за кандидата (всего лишь кандидата) подпись электронно отдать нельзя? Потому что не будет надуманных поводов отказать ему в регистрации?
17:01:14 08-02-2024
Гость (16:35:13 08-02-2024) Почему в Госуслугах все время предлагают голосовать за благо... Надуманных? То есть подписи мертвых людей - это надуманный повод?????
17:49:09 08-02-2024
Гость (17:01:14 08-02-2024) Надуманных? То есть подписи мертвых людей - это надуманный п... Люди могли расписаться живые, а после умереть, человек вообще-то смертен.
06:15:39 09-02-2024
Гость (17:49:09 08-02-2024) Люди могли расписаться живые, а после умереть, человек вообщ... То есть расписались и умерли?) типа выполнили миссию всей своей жизни))) Увидеть Париж (борюсмка) и умереть?) Какие же вы изворотливые гады))) в смысле змеи)
09:19:19 09-02-2024
Гость (16:35:13 08-02-2024) Почему в Госуслугах все время предлагают голосовать за благо... Можно же еще проще, "избирательный залог" все транзакции легко отследить
16:36:02 08-02-2024
А чё вы минусуете!? Вы программу Надеждина читали!? Хорошо!? Все что пропагандировались при Ельцине, все тоже самое только перефразирование, а то и слово в слово, несёт нам эта личность!..
16:53:29 08-02-2024
Гость (16:36:02 08-02-2024) А чё вы минусуете!? Вы программу Надеждина читали!? Хорошо!?... а ты программу путина читал? даже у него в штабах про неё не знают
17:02:09 08-02-2024
Гость (16:53:29 08-02-2024) а ты программу путина читал? даже у него в штабах про неё не... А мне зачем программу Путина читать? Он сейчас главнокомандующий в военное время.
17:34:15 08-02-2024
Гость (17:02:09 08-02-2024) А мне зачем программу Путина читать? Он сейчас главнокоманду... да я забыл, что чуча не читатель. чукча - писатель. какое военное время? войны никто не объявлял.
17:51:17 08-02-2024
Гость (17:34:15 08-02-2024) да я забыл, что чуча не читатель. чукча - писатель. какое во... Ок. Главнокомандующий во время специальной военной операции. Выдыхай, либераст.
06:17:15 09-02-2024
Гость (17:34:15 08-02-2024) да я забыл, что чуча не читатель. чукча - писатель. какое во... Тебе мало того, что происходит на фронте? Ты это считаешь понарошку? Либерда, а что тогда по твоему война?
21:51:37 08-02-2024
Гость (17:02:09 08-02-2024) А мне зачем программу Путина читать? Он сейчас главнокоманду... И чо? У нас по закону президент в любое время главнокомандующий
06:19:35 09-02-2024
Алекс (21:51:37 08-02-2024) И чо? У нас по закону президент в любое время главнокомандую... А ничо, шурик. Путин сможет обеспечить победу. А сможет ли кто другой - большой вопрос. Ну вот из твоего борюсика какой главком? Это же смешно.
17:11:14 08-02-2024
Гость (16:36:02 08-02-2024) А чё вы минусуете!? Вы программу Надеждина читали!? Хорошо!?... а разве Борис Николаевич предлагал в своей программе прекратить СВО,что то я в этом сомневаюсь
21:19:57 08-02-2024
гость (17:11:14 08-02-2024) а разве Борис Николаевич предлагал в своей программе прекрат... Я сам офигел от дерзости борьки, такому точно не повезёт стать кандидатом)
06:20:22 09-02-2024
гость (17:11:14 08-02-2024) а разве Борис Николаевич предлагал в своей программе прекрат... Борис Николаевич… фууууу… сразу Эльциным пахнуло как из выгребной ямы.
16:44:05 08-02-2024
а очереди из подписантов тоже поддельные были, или они уже умерли? получается можно убрать любого кандидата, просто добавив фальшивых подписей, заделавшись помощником.
17:07:16 08-02-2024
Гость (16:44:05 08-02-2024) а очереди из подписантов тоже поддельные были, или они уже у... зачем столько напрягов,достаточно одного звонка с пожеланием не участия той или иной кандидатуры в выборах
17:36:33 08-02-2024
гость (17:07:16 08-02-2024) зачем столько напрягов,достаточно одного звонка с пожеланием... без звонка конечно никак. но для формальности нужны правовые основания.
18:56:07 08-02-2024
Гость (17:36:33 08-02-2024) без звонка конечно никак. но для формальности нужны правовые... у меня есть знакомый,он в далекие 2000е,решил выдвинуть свою кандидатуру на главу местной администрации,так после второго возврата подписей(с мотивацией подделки),ему популярно довели-даже если если ты привезешь на автобусе всех подписчиков и они на глазах комиссии распишутся,все равно при изучении они будут признаны ошибочными,вот и все правовые основания
06:23:35 09-02-2024
гость (18:56:07 08-02-2024) у меня есть знакомый,он в далекие 2000е,решил выдвинуть сво... Так а ты у своего знакомого поинтересуйся сколько у него судимостей погашенных, и сколько не погашенных на тот момент было.
07:35:14 09-02-2024
Гость (06:23:35 09-02-2024) Так а ты у своего знакомого поинтересуйся сколько у него суд... Не суди по себе,он до этого 2 срока отбыл главой,а не пропустили по простой причине-надо было посадить на должность нужного человека,так что за 20 лет принцип не поменялся
06:22:25 09-02-2024
Гость (17:36:33 08-02-2024) без звонка конечно никак. но для формальности нужны правовые... Ну ты то в курсе как дела в верхах делаются) как-никак Медузу читаешь)
06:21:29 09-02-2024
Гость (16:44:05 08-02-2024) а очереди из подписантов тоже поддельные были, или они уже у... Поменьше надо было денег от Максима Каца раздавать студентоте, глядишь и очередей бы не было в принципе.
16:47:05 08-02-2024
И куда он тебя сводил ?
17:15:25 08-02-2024
Кто бы сомневался
17:24:02 08-02-2024
Гость (17:15:25 08-02-2024) Кто бы сомневался ... Да вы его неделю назад и знать то не знали) Какие ему выборы? Кто бы за него кроме вас, унылых оппиков, голосовал? А так как почти все ваши уехали, то набрал бы он не больше чем Ксюшадь Собчак. Но соблюдатьзакон необходимо, и голоса мертвых людей в ЦИК не тулить. А посему - пошел он вон.
19:26:50 08-02-2024
Гость (17:24:02 08-02-2024) Да вы его неделю назад и знать то не знали) Какие ему выборы... Если бы не боялись оглушительной победы Надеждина, его бы не сняли. Дали бы как Слуцкому поучаствовать для вида.
06:24:49 09-02-2024
Гость (19:26:50 08-02-2024) Если бы не боялись оглушительной победы Надеждина, его бы не... Совсем берега попутал, одичалый) «оглушительная победа»)))) бгггггггг))))
17:30:07 08-02-2024
Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что не имеет претензий к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, которая не стала регистрировать его в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF. Всем спасибо, все свободны...
17:39:36 08-02-2024
Спасли Борю от позора. Потому что больше 2% он бы не набрал.
21:49:55 08-02-2024
Гость (17:39:36 08-02-2024) Спасли Борю от позора. Потому что больше 2% он бы не набрал.... Не тебе об этом судить. К нему в очереди люди становились поставить подпись в его поддержку, а у твоего Путина где подписи собирали, вообще непонятно.
06:26:06 09-02-2024
Гость (21:49:55 08-02-2024) Не тебе об этом судить. К нему в очереди люди становились по... У нашего Путина. А ваш борюсик скоро вместе со всеми остатками ваших уедет в Израиль воевать с арабами.
07:41:04 09-02-2024
Гость (06:26:06 09-02-2024) У нашего Путина. А ваш борюсик скоро вместе со всеми остатка... Уважаемый,вы несколько путаетесь в понятиях-у ТВОЕГО Путина пишите,а то возникает ассоциация-я Николай второй,а это однако диагноз уже
20:13:34 08-02-2024
В юридическом отношении принципами либерализма являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, социального положения.
06:27:23 09-02-2024
Гость (20:13:34 08-02-2024) В юридическом отношении принципами либерализма являются верх... Ты из какой норы вылезло, чудо? Верховенство закона? Ты совсем дурак что ли? Тебя наглядные примеры вообще ничему не учат?
20:16:59 08-02-2024
А как возбудилось ближнее зарубежье, особенно Украина, в направлении Надеждина. Какие хотелки были продвинуть его. Руки заламывали, молились о нем. Вот наивные! Россияне будут выбирать президента,
20:43:55 08-02-2024
Интересно, что будет с выборами, если Верховный суд признает, что из 9100 подписей - недействительными останутся только 1000. Т.е. тогда выборы будут нелегитимными?
23:48:22 08-02-2024
Гость (20:43:55 08-02-2024) Интересно, что будет с выборами, если Верховный суд признает... Они до выборов вынесут свое решение, уже в этом месяце.
09:13:56 09-02-2024
Во всех опросах на втором месте ... А где, простите, опросы проводили? В той очереди, когда подписи собирали?)))))) Я просто про этого человека ничего не знала, пока ему не отказали в регистрации)))))
09:40:15 09-02-2024
Интересненько,забавненько,любопытненько,а вот бестолковость и тупость почти из всех комментариев группы поддержки лезет ,посмотрите по ленте ниже,там двое из этой компании и что-тишина, покой.Так какой вывод-весь ваш визг основан на простой причине,боитесь что это самая реальная кандидатура и ее надо облить грязью(повторяетесь господа,это же было на прошлых выборах)