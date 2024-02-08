9147 подписей за Надеждина были признаны недействительными

08 февраля 2024, 16:15, ИА Амител

Борис Надеждин / Фото: телеграм-канал Бориса Надеждина

Кандидата в президенты России от партии "Гражданская инициатива", либерала Бориса Надеждина не допустили до выборов. Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации на заседании 8 февраля. Причина – большое количество брака в подписях, сообщили в ЦИК. Всего 9,1 тысячи подписей были признаны недействительными, рассказали на заседании ЦИК.

Какие претензии возникли к Надеждину?

В ЦИК взяли на проверку 60 тысяч подписей за выдвижение Бориса Надеждина, из них 9209 (15,3%) были признаны недействительными. Такой процент предполагал отказ в регистрации кандидата, ведь для попадания в бюллетень нужно не более 5% брака. Кроме того, замглавы ЦИК Николай Булаев сказал, что Надеждин сдал подписи людей, которые уже умерли.

Из-за большого количества брака в подписях заседание ЦИК по регистрации кандидатов перенесли с 7 на 8 февраля для ознакомления команд Бориса Надеждина и кандидата от "Коммунистов России" Сергея Малинковича (у него было 14% брака в подписях) с результатами проверки.

"В данном случае ЦИК России идет им навстречу, даже несмотря на то, что у каждого была возможность, которой команда Малинковича воспользовалась частично, а команда Надеждина не воспользовалась совсем, – присутствовать непосредственно все дни в ЦИК во время проверки их подписей", – приводит слова председателя Центризбиркома Эллы Панфиловой телеграм-канал комиссии.

Изданию РИА Новости Надеждин сказал, что его команда работает над защитой подписей, которые не приняли в ЦИК, "но все отбить нереально".

Однако в своем телеграм-канале политик сообщил, что ему достаточно "отбить" 4,5 тысячи подписей из 9209 недействительных. Также он отметил, что при отказе в регистрации будет обжаловать решение в Верховном суде.

При этом на заседании в ЦИК 8 февраля зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что представители Надеждина на проверку подписей не явились.

Сколько подписей признаны недействительными?

На заседании 8 февраля отметили, что 858 подписей за Надеждина были признаны недействительными по результатам проверки МВД. Также в подписях за Надеждина нашли 11 умерших людей. Два сборщика подписей за Надеждина были членами избиркомов, они собрали 360 подписей, которые признали недействительными. Также почти три тысячи подписей забраковали из-за несоответствия данных о сборщиках.

В итоге 9147 подписей за Надеждина были признаны недействительными, а действительными – 95 587 подписей. Тем самым он "отбил" всего 63 подписи, получил менее 100 тысяч подписей и не был допущен к выборам.

Надеждин в ЦИК сказал, что они собрали 200 тысяч подписей, то есть в два раза больше, чем принесли. И 45,2 тысячи граждан России пожертвовали 102 млн рублей. Надеждин попросил перенести решение вопроса о его выдвижении на 10 февраля, отметив, что времени на проверку всех подписей было недостаточно.

"Здесь стою не только я, за моей спиной сотни тысяч граждан России, которые поставили подпись в мою поддержку. Также 45 тысяч граждан России пожертвовали мне 102 млн рублей. Здесь находятся десятки миллионов людей, которые хотят за меня голосовать. По всем опросам я на втором месте на выборах после Путина, а вы мне рассказываете об 11 умерших. Давайте соблюдать процедуру, – сказал Надеждин.

Председатель ЦИК Элла Памфилова спросила Надеждина, почему он не присутствовал на проверке подписей. И слова кандидата она назвала манипуляцией. В переносе заседания ему отказали. Памфилова отметила, что все сроки были соблюдены и ЦИК не может нарушать регламент из-за одного кандидата. Решение ЦИК Надеждин намерен обжаловать в Верховном суде. При этом он отметил, что не имеет претензий к Центризбиркому и процедура устроена так, что соблюсти ее практически невозможно.

Напомним, что Борис Надеждин выдвигался от партии "Гражданская инициатива". 28 декабря 2023 года ЦИК допустила его к сбору подписей. Всего ему нужно было собрать 100 тысяч подписей избирателей.

Штабы Надеждина по сбору подписей открылись во многих регионах страны, в Алтайском крае их было больше, чем в других субъектах РФ: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. В регионе Надеждин собрал чуть больше 4 тысяч подписей, в ЦИК направили 2,5 тысячи. Всего по стране Надеждин собрал более 200 тысяч подписных листов, в его штабы выстраивались большие очереди.

Кто в итоге попал в бюллетень?

Всего в избирательном бюллетене оказалось четыре кандидата. Это самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин и представители парламентских партий Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Кто еще выбыл из гонки?

Как и у Бориса Надеждина, брак в подписях (14%) обнаружили у депутата АКЗС, кандидата от "Коммунистов России" Сергея Малинковича, его также не допустили к выборам. У него забраковали 8979 подписей. Самовыдвиженец, блогер Рада Русских сдала в ЦИК только 476 подписей из необходимых 300 тысяч, писал ТАСС. Соответственно, она в бюллетень также не попала.

Сами снялись с выборов лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, самовыдвиженец, экоактивист Анатолий Баташев, а также Ирина Свиридова от Демократической партии России.