Алтайского депутата Малинковича не зарегистрировали кандидатом в президенты России
В подписях Сергея Малинковича обнаружили около 14% брака
08 февраля 2024, 16:01, ИА Амител
Депутата Алтайского краевого Заксобрания, председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича не допустили на выборы президента России, его имени не будет в бюллетене. Об этом сообщили на заседании ЦИК России 8 февраля.
Малинкович должен был для своего выдвижения собрать 100 тысяч подписей. Однако, как писали "Ведомости", в подписях Сергея Малинковича обнаружили 14% брака.
На заседании ЦИК рассказали, что недействительными были признаны 8979 подписей за Малинковича из 60 тысяч проверенных. Достоверных подписей оказалось чуть больше 96 тысяч.
Малинкович в ЦИКе признал, что комиссия не препятствовала ему, проявляла к партии "доброжелательное отношение", но они совершили ошибки "формального порядка".
В телеграм-канале "Коммунистов России" он написал, что их подписи были собраны честно и умерших в них не было.
"Формальные ошибки есть. Мы не будем оспаривать решения, потому что считаем, что в период, который переживает наша страна, это неправильно и неконструктивно. Партия призовет избирателей принять активное участие в президентских выборах. Мне кажется, все партии и все кандидаты должны все усилия объединить в защите наших выборов от провокаций, клеветы, разного рода диверсий. Потому что зашита выборов сейчас – это защита России", – сказал Малинкович на заседании ЦИК.
ЦИК предоставил Малинковичу и кандидату от партии "Гражданская инициатива" Борису Надеждину (у него нашли 15,2% брака в подписях) еще один день для того, чтобы они смогли ознакомиться с результатами проверки. Заседание ЦИК по регистрации кандидатов перенесли с 7 на 8 февраля.
В итоге в избирательный бюллетень попало четыре кандидата: самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин и представители парламентских партий Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Процедуру сбора подписей не прошли Борис Надеждин, Сергей Малинкович (у которых выявили брак в 14-15% подписях) и блогер Рада Русских, которая предоставила в ЦИК лишь 476 подписей из необходимых 300 тысяч.
Самоотвод взяли глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, кандидат от "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов, самовыдвиженец и экоактивист Анатолий Баташев, а также Ирина Свиридова от "Демократической партией России".
20:55:50 08-02-2024
Ну как так то? Прям беспредел какой-то.