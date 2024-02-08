Алтайского депутата Малинковича не зарегистрировали кандидатом в президенты России

В подписях Сергея Малинковича обнаружили около 14% брака

08 февраля 2024, 16:01, ИА Амител

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Депутата Алтайского краевого Заксобрания, председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича не допустили на выборы президента России, его имени не будет в бюллетене. Об этом сообщили на заседании ЦИК России 8 февраля.

Малинкович должен был для своего выдвижения собрать 100 тысяч подписей. Однако, как писали "Ведомости", в подписях Сергея Малинковича обнаружили 14% брака.

На заседании ЦИК рассказали, что недействительными были признаны 8979 подписей за Малинковича из 60 тысяч проверенных. Достоверных подписей оказалось чуть больше 96 тысяч.

Малинкович в ЦИКе признал, что комиссия не препятствовала ему, проявляла к партии "доброжелательное отношение", но они совершили ошибки "формального порядка".

В телеграм-канале "Коммунистов России" он написал, что их подписи были собраны честно и умерших в них не было.

"Формальные ошибки есть. Мы не будем оспаривать решения, потому что считаем, что в период, который переживает наша страна, это неправильно и неконструктивно. Партия призовет избирателей принять активное участие в президентских выборах. Мне кажется, все партии и все кандидаты должны все усилия объединить в защите наших выборов от провокаций, клеветы, разного рода диверсий. Потому что зашита выборов сейчас – это защита России", – сказал Малинкович на заседании ЦИК.

ЦИК предоставил Малинковичу и кандидату от партии "Гражданская инициатива" Борису Надеждину (у него нашли 15,2% брака в подписях) еще один день для того, чтобы они смогли ознакомиться с результатами проверки. Заседание ЦИК по регистрации кандидатов перенесли с 7 на 8 февраля.

В итоге в избирательный бюллетень попало четыре кандидата: самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин и представители парламентских партий Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Процедуру сбора подписей не прошли Борис Надеждин, Сергей Малинкович (у которых выявили брак в 14-15% подписях) и блогер Рада Русских, которая предоставила в ЦИК лишь 476 подписей из необходимых 300 тысяч.

Самоотвод взяли глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, кандидат от "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов, самовыдвиженец и экоактивист Анатолий Баташев, а также Ирина Свиридова от "Демократической партией России".