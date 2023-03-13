Научиться этому могут все желающие от 15 до 55 лет

13 марта 2023, 09:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtKsc38

Обучение в академии "Топ" / Фото: академия "Топ"

Желание быть востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов всех возрастов в компьютерную академию "Топ". Здесь готовят программистов, дизайнеров и интернет-маркетологов. Главная особенность академии в том, что обучение ведётся независимо от возраста и базового образования: специалистов готовят с нуля.

Открыт набор в группу motion-дизайна в барнаульском филиале академии, с возможностью трудоустройства уже во время обучения к партнёру академии. Сейчас в регионе острая нехватка классных специалистов в графике и анимации. Не упустите свой шанс.

Старт очных занятий уже в июне 2023 года.

В программе:

Illustrator и After Effects. Старт в моушн-графике;

создание закольцованной анимации на основе;

анимация 2D-персонажа и создание эксплейн-ролика;

VFX. Основы работы со спецэффектами;

Cinema 4D. 3D-анимация и моделирование;

Cinema 4D. Создание продуктового ролика.

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнётся с нуля.

Узнать подробности и попробовать себя в роли дизайнера можно 18 марта 2023 года в 10:00 на мастер-классе "Как стать motion-дизайнером".

В программе:

8 убедительных причин стать motion-дизайнером;

5 шагов, которые приведут вас к цели, – стать успешным и востребованным специалистом;

перспективы трудоустройства;

мастер-класс от практикующего эксперта и преподавателя академии.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Топ" (Академия "Топ" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WA 8-906-966-5347

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